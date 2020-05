Família morre em grave acidente de moto em Itacoatiara, no AM

Com a gravidade da colisão, as quatro pessoas morreram na hora | Foto: Divulgação

Itacoatiara (AM) - Quatro pessoas morreram em uma grave colisão entre motocicletas, sendo três da mesma família. O fato aconteceu na noite do último domingo (25), no km 1 do município de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus), próximo a comunidade Nova Esperança.

De acordo com informações da polícia, a família estava saindo da comunidade, por volta das 23h30, em uma motocicleta quando foi atingida pela outra moto, que estava sendo conduzida por Victor Vinhote Sá, de 17 anos.

Segundo informações de testemunhas, a rua estava muito escura e acredita-se que Victor estava em alta velocidade e acabou não avistado a família.

Com a gravidade da colisão, Elcifran Conceição Menezes de Souza, de 29 anos, a esposa Beatriz de Lima Brandão, de 23 anos, e a filha deles, Evellin Bianca de Souza Brandão, de apenas 5 anos, e o Victor Vinhote morreram na hora.

O causador do acidente, o adolescente de 17 anos, segundo vídeos divulgados nas redes sociais, costumava realizar rachas pela via. Testemunhas acreditam que ele poderia estar fazendo uma disputa no momento do acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas quando a equipe chegou ao local, os quatro já estavam mortos.