Linha de cerol corta parte do nariz de motociclista em Manaus

| Foto: Arquivo Pessoal

Manaus - Uma linha chilena, conhecida popularmente como linha de cerol ou de "papagaio", quase causou um grave acidente na tarde de domingo (18), no bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus. O motociclista Douglas Duarte, visualizou a linha esticada e conseguiu frear a tempo de evitar o contato maior. Mesmo assim, ele teve um corte no nariz.

"O acidente aconteceu comigo ontem no Posto do São Raimundo, por volta das 17h, eu estava indo sentido bairro/Centro. Próximo ao cemitério eu fui devagar com um capacete baixado e de repente senti uma linha passando pelo meu capacete. A linha ficou presa entre a viseira e foi cortando. Não tive como botar a mão pois estava dirigindo e reduzi a velocidade, conforme fui andando, a linha foi cortando o meu rosto," relatou Douglas Duarte.

O motociclista conta que um homem passou pelo local presenciou o acidente e o socorreu. Ele foi levado para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do São Raimundo. "Cortou o meu nariz e levei seis pontos no rosto. Se tivesse pegado no meu pescoço acho que não estaria aqui pra contar história, mas graças a Deus não aconteceu nada pior", disse o motociclista.

Marcas que a linha de cerol fez no capacete de Douglas | Foto: Arquivo Pessoal

Já em casa, Douglas se recupera do acidente e pede mais fiscalização ao uso da linha de cerol, pois vários motociclistas e pessoas transitam nas ruas.

"Foi comigo, mas poderia ser com qualquer outra pessoa. Imagina se uma linha de cerol atinge uma pessoa que passa pela rua ou crianças? É muito perigoso, algum órgão responsável deveria fiscalizar e orientar as pessoas a não usar a linha de cerol," completou Douglas.

O uso e venda de cerol em Manaus

A Lei 1.968/2015 que proíbe a venda e o uso de cerol para linha de empinar pipa (papagaio de papel) em Manaus. Conforme publicação do Diário Oficial do Município (DOM), prevê multa de R$ 83,78, correspondente ao valor atual da Unidade Fiscal do Município de Manaus (UFM), para cada conjunto de material apreendido, até o limite máximo de R$ 418,90 (20 UFMs), em casos de reincidência .

Fica proibida a venda, o armazenamento, o transporte e a distribuição de cerol (mistura de cola e vidro moído), linha chilena de óxido de alumínio e silício ou de qualquer material cortante utilizado para empinar papagaio de papel. Quando se tratar de infrações praticadas por menores, os pais ou responsáveis assumirão as consequências dos seus atos.

O pagamento de multa não exime o infrator das respectivas responsabilidades civil e penal no caso de se registrarem, com o uso do cerol, danos à pessoa física, ao patrimônio público ou à propriedade privada.