Três homens são resgatados após quatro dias perdidos em Mata

Manacapuru (AM) -Na tarde deste domingo (24) três homens, identificados como José da Silva Filho, 74 anos, Elenilson Alves da Silva, 24 anos, e adolescente Enos Eduardo da Silva Pinheiro,16 anos, foram resgatados na estrada do Agrovila , localizada no ramal do Miriti, no município Manacapuru (localizado a 84 km de Manaus).

Os três homens estariam perdidos há 4 dias | Foto: Divulgação

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), a operação foi realizada em conjunto com o exército brasileiro, defesa civil municipal e comunitários e teve início às 7h00 deste sábado sábado (23). Os três homens foram localizados e resgatados por volta das 15h30 deste domingo (24).

O Corpo de Bombeiros informou que os três desapareceram na estrada do Agrovila | Foto: Divulgação

Segundo o Corpo de Bombeiros, os três estavam em uma casa de farinha. A corporação informou que o trio estava bastante debilitados. Para chegar aos homens, as equipes da missão percorreram aproximadamente 20 quilômetros dentro da mata.