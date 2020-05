Em seis dias AM tem mais de mil novos casos diários de Covid-19

Por seis dia consecutivos foi contabilizado mais de mil novos casos | Foto: Lucas Silva

Manaus – Nos últimos seis dias o Amazonas registrou mais de mil novos casos diários para o novo Coronavírus. Embora muitos comemorem que este seja o momento em que haja diminuição da pandemia, os números de casos no Amazonas crescem diariamente.

Segundo boletins diários emitidos pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS), a última vez que o número foi menor que mil foi no último dia 18 de maio, com 651 novos caso. Haviam ao todo, mais de 20 mil casos no estado.

Do dia 19 em diante começaram os registros de mil novos casos diários. Na terça-feira (19), 1.219 novos casos. No dia 20, o número foi maior, cerca de 1.572. No dia 21, são 1.663 . O dia seguinte, houve um aumento para 1.671. No sábado (23),o número saltou para 1.764 e no último domingo, início da semana, houve uma queda para 1.065 novos casos, conforme os boletins divulgados.

O Amazonas iniciou a última semana do mês de maio com 29.867 casos, 1.758 mortes e com 23.184 pessoas fora do período de transmissão da doença.

Riscos diários

O Amazonas pode sofrer novo pico cm em junho caso haja afrouxamento de isolamento | Foto: Lucas Silva

O isolamento e distanciamento social em 40% contribui de forma negativa ou positiva para a pandemia no Amazonas. Se houver afrouxamento das medidas preventivas para 20% há chances de ter um novo pico da doença em junho . A revelação foi feita por especialistas em estudo feito na Universidade Federal do Amazonas (Ufam), na mesma semana em que havia a contabilidade de mil novos casos por dia.

O professor e pesquisador Ufam Alexander Steinmetz apresentou os resultados obtidos durante a pesquisa. “O uso de máscaras foi importante. Nesse momento é preciso ter bastante cuidado. Infecções diminuindo de forma lenta. Em 31 de maio terá 60 mil infecções ativas. Se essas medidas forem afrouxadas e tiver 20% de isolamento teremos um novo pico em junho, consequentemente mais óbitos e mais infectados. Será um pico duas ou três vezes pior”, enfatizou Steinmetz.

Questionado sobre a diminuição de pacientes nas “Sala rosa” dos hospitais em Manaus, o pesquisador afirmou que não é o momento de comemoração ou afrouxamento das recomendações do Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde (OMS).

“É cedo, não deveríamos nem pensar na palavra comemorar neste momento. Temos que ser cautelosos, otimistas sim, mas cautelosos. Se a população aderir ao isolamento podemos ver uma luz no fim do túnel. A saída de pessoas na sala rosa é animadora, mas não podemos afrouxar as medidas tomadas”, disse.

As confirmações dos novos casos são feitos a partir de três sistemas de informação: e-SUS notifica, Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe) e o Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL).

85 mil portadores de Covid-19 em Manaus

Ainda nesta pesquisa foi constatado que 85 mil pessoas estejam como portadoras da Covid-19 somente em Manaus. O vírus possui alto contágio e esta característica preocupa especialistas do mundo todo.

Esse número foi obtido por meio de estudos da curva de transmissão do vírus somente na capital. Com a percepção de dados divulgados pela FVS-AM e enterros foi possível chegar a este resultado. Alexander afirma que mesmo sem a confirmação dos primeiros casos de Coronavírus no mundo, a doença já estava se espalhando.

O estudo apontou que cerca de 10% a 15% da população de Manaus já foi contaminada e que infecções diminuem lentamente. A recomendação feita pela pesquisa é que haja a continuidade e fortalecimento de medidas de distanciamento social; e o uso de máscaras por toda a população.

Assista ao Web TV News na Web TV Em Tempo:



Confira dicas de prevenção ao Coronavírus:

>