Pacientes indígenas no Amazonas são atendidos em hospital municipal

Manaus- O p refeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto , garantiu neste domingo (24), que o hospital de campanha municipal Gilberto Novaes, no Lago Azul, zona Norte, vai ficar de “portas abertas” para prestar todo o atendimento necessário e digno aos indígenas, vítimas de novo coronavírus, causador da Covid-19. Acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Manaus Solidária, Elisabeth Valeiko Ribeiro, o prefeito conversou no local com o cacique Miquéias Moreira, da comunidade Parque das Tribos, bairro Tarumã, Zona Oeste.



“Nós queremos abrir as portas do hospital de campanha para atender as populações indígenas com a dignidade que o governo federal não dispensa aos índios. Eles nos dão uma herança cultural de dez mil anos e não podem desaparecer por descaso de quem quer que seja. Nós da Prefeitura de Manaus, do grupo Samel, em nome do Ricardo e do Beto Nicolau, e do instituto Transire, não vamos nos render diante de uma barbárie e vamos dar a esse povo o mesmo que todos merecem: saúde e direito à vida”, assegurou o prefeito Arthur Neto.

Neste domingo (24), o hospital de campanha municipal recebeu mais dez pacientes indígenas. Ao todo, a unidade administrada pela Prefeitura de Manaus, em parceria com o grupo Samel e o instituto Transire, está atendendo 18 pacientes de várias etnias que residem na comunidade Parque das Tribos, bairro Tarumã, Zona Oeste.

Para o cacique Miquéias Moreira, que perdeu o pai, cacique Messias, para a Covid-19, poder garantir atendimento de qualidade a outros indígenas é fundamental neste momento. “Meu pai foi para outro hospital, foi intubado e morreu. Aqui no hospital municipal já estamos com 18 indígenas da comunidade fazendo tratamento e hoje estou aqui, vendo com meus próprios olhos que eles estão se recuperando. Somos gratos a todos que nos deram essa oportunidade que o meu pai não teve”, disse o cacique.

Em paralelo ao atendimento aos pacientes com o novo coronavírus, a Prefeitura de Manaus auxilia os indígenas com doações de cestas básicas, feitas por meio do Fundo Manaus Solidária, que nesta segunda-feira, 25/5, fará a entrega de mais 400 cestas para ajudar quem mora na comunidade Parque das Tribos.

“O Fundo Manaus Solidária organizou uma segunda remessa de doações, a distribuição de alimento neste momento é muito importante porque temos uma realidade que não podemos esconder, que lá tem gente passando fome, uma indignidade contra a cultura indígena”, concluiu o prefeito Arthur.

As doações chegam em momento oportuno para a comunidade, como ressaltou o cacique Miquéias. “Fiquei sabendo que amanhã terá mais doações para nossa comunidade, nosso povo estava morrendo da Covid-19 e de fome, por isso somos muitos gratos com a ação que a primeira-dama proporcionou uma vez e vai proporcionar novamente”, finalizou.

#ManausSolidária

Na última sexta-feira (22), a comunidade Parque das Tribos foi atendida com doações de 300 cestas básicas pela Prefeitura de Manaus, em uma ação da campanha #ManausSolidária, coordenada pelo Fundo Manaus Solidária. As doações arrecadadas por meio do drive-thru solidário, montado no estacionamento da Prefeitura de Manaus, na avenida Brasil, Compensa, são doadas a famílias, comprovadamente, em risco social.

Com 700 famílias de 35 diferentes etnias, a comunidade Parque das Tribos foi contemplada após triagem realizada pelo Fundo Manaus Solidária, em parceria com uma comissão formada por lideranças indígenas residentes na comunidade.

*Com informações da assessoria