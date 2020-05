Vizinhos denunciam dono de cães por maus-tratos em Manaus

Manaus- Moradores da rua Portugal, bairro Parque das Nações, Zona Norte de Manaus, denunciaram ao Portal EM TEMPO o sofrimento de três cachorros de raça não definida (SRD) que vivem numa casa nas proximidades, desde 2019. Segundo eles, o tutor dos animais não tem preocupação com o bem estar dos cães e nem respeito com a vizinhança, que sofre com a falta de higiene e com o odor fétido que exala do quintal, onde os cachorros são mantidos.

Segundo os vizinhos, os animais estão em um local sem cobertura, a mercê de chuva e sol. “Eles vivem em meio a sujeira, já que as fezes e urinas dos cachorros não são limpas com frequência. Na casa, funciona uma distribuidora de bananas, mas o dono do estabelecimento, ao ser procurado, não se responsabiliza pelos bichos”, disseram à reportagem.

Ainda segundo a vizinhança, os animais chegaram ao local ainda filhotes, porém sempre viveram em péssimas condições sanitárias e nunca foram bem tratados. “O mau cheiro é insuportável, muitas vezes não conseguimos nem fazer nossas refeições. O odor vem da casa em que os cães vivem. Quando chove, ficamos preocupados com os animais, pois eles não têm como se abrigar”

Os denunciantes disseram já terem procurado por protetores de animais, ajuda dos órgãos competentes e até registraram um boletim de ocorrência (BO) na Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo (Dema), porém, sem sucesso.

O EM TEMPO procurou o dono da casa para mais informações, mas até o fechamento desta matéria, não recebeu posicionamento sobre o assunto.

Assista o vídeo que mostra os animais: