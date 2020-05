Michelle Bolsonaro elogia ações da primeira-dama do AM, Taiana Lima

A primeira-dama foi destaque por participar de ações sociais | Foto: reprodução

Manaus - A primeira-dama do Amazonas, Taiana Lima, esposa do governador Wilson Lima, foi mencionada pela primeira-dama Michelle Bolsonaro nas redes social nesta segunda-feira (25). Na ocasião, a esposa do presidente da República destacou o envolvimento da Tatiana no Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza.

A esposa de Jair Bolsonaro elogiou as ações mencionando Tatiana. Veja o que a primeira-dama escreveu.

“No Amazonas, a primeira-dama Taiana Lima tem trabalhado em diversas ações para atender as pessoas mais vulneráveis durante a pandemia, como arrecadação de cestas básicas. Um desses projetos é desenvolvido por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, que está destinando toneladas de verduras, legumes, pescado e açaí para projetos sociais. Os alimentos distribuídos são comprados pelo Governo do Estado de agricultores de diversos municípios, ajudando também esse público a se manter economicamente ativo”, disse Michelle Bolsonaro.

As ações sociais foram destaque de Michelle | Foto: reprodução

O projeto mencionado por Michelle trata-se da compra feita pelo Governo do Estado do Amazonas dos produtos produzidos por trabalhadores do setor primário. O objetivo da ação é de minimizar os impactos da pandemia no setor e beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade social e entidades filantrópicas do Estado.

Algumas pessoas reagiram a postagem e elogiaram Taiana. “Linda! Conhecemos seu coração gigante”, disse uma seguidora. “Uma verdadeira primeira-dama. Essa eu conheço de olhos fechados”, afirmou outro internauta. A primeira-dama respostou a publicação.

Michelle Bolsonaro também fez menção do perfil da Pátria Voluntária, em que é presidente do conselho - um programa de incentivo ao voluntariado - coordenado pelo Governo Federal.