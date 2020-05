Mulher é filmada nua tomando banho de sol no CSU do Parque Dez

Manaus- Uma moradora de rua foi flagrada tomando banho de sol completamente nua no domingo (24), no Centro Social Urbano (CSU) do Parque 10, na Zona Centro-Sul de Manaus.

O caso teria ocorrido por volta das 15h e foi presenciado por moradores do entorno do local. Após ver a cena, os moradores acionaram a Polícia Militar (PM). Uma equipe da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi até o local verificar a situação da mulher.

Segundo um tenente da 23ª Cicom, ao chegarem ao CSU do Parque 10, os policiais reconheceram a mulher como sendo uma moradora de rua com distúrbios mentais, que vive vagando pelo bairro.

“Ela é conhecida aqui na área. Todos sabem que ela possui doenças mentais. Ela pulou o muro, tirou as roupas e ficou um bom tempo nadando na piscina antes que alguém chamasse a polícia. Quando a equipe chegou no local, ela estava deitada em um banco completamente nua”, relatou o tenente.

Após vestir novamente as roupas, a equipe encaminhou a mulher para fora do CSU. Ela não chegou a ser levada para a delegacia e, segundo a Polícia Militar, saiu para outro lugar. O Centro Social está fechado devido à pandemia do novo coronavírus em Manaus.

Veja o vídeo: