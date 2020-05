Mulher flagra marido com amante na garupa de moto e o circo pega fogo

| Foto: reprodução

Manaus – Um vídeo, que circula nas redes sociais, mostra o momento em que uma mulher flagra o esposo com uma suposta amante passeando por uma feira. Em tons de ameaça a mulher pede para que a outra fosse retirada da garupa da moto.

O local, onde o vídeo foi gravado, não foi informado, mas demonstra ser próximo a uma feira, onde muitas pessoas se aglomeravam e paravam suas atividades para acompanhar a confusão. A mulher vai até à moto do companheiro e faz ameaças à dupla.

Elas [mulheres] discutem entre si, até que a passageira na garupa retira várias sacolas com compras do baú da moto e vai embora. As discussões continuam e curiosos buzinam e gritam durante o desenrolar da confusão.

O que ninguém espera é que acontece no desfecho do vídeo: a esposa do motociclista sobe na garupa da moto, após expulsar a suposta amante, e é ovacionada pela população que testemunhou o fato.