Município de Barreirinha prorroga Lockdown por mais 15 dias

Manaus - Após estabelecer o fechamento total de atividades comerciais, bancárias e administrativas no último dia 11 de maio, a prefeitura de Barreirinha (Distante 330 quilômetros de Manaus), decidiu prorrogar a medida por mais 15 dias. O objetivo é diminuir a curva de transmissão do novo Coronavírus no município.

As medidas seguem orientações dos membros do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus. O encontro teve participação do representante do Ministério Público, Dr. Joaquim Barbosa, delegado de polícia, Dr. Enéas Gonçalves, gerente do Bradesco, Vivaldo Junio Pimentel e o vereador Orlanildo Tavares, representante a Câmara Municipal.

Segundo dados epidemiológicos divulgados nesta segunda-feira (25), o município conta com 195 casos confirmados e três mortes. Ao todo, 106 estão em isolamento social, seis internados e três transferidos para a capital.

O principal debate foi a prorrogação do Lockdown, porém, com exceção da abertura das agências bancárias que no período de final de maio e início de junho estarão efetuando pagamentos de folha salarial municipal, estadual, além dos benefícios sociais do Governo Federal. Com isso, a agência dos Correios, banco Bradesco e a Casa Lotérica do município estarão funcionando, obedecendo critérios internos, para reabastecer os cidadãos nos próximos dias.

As autoridades municipais de saúde pública apresentam preocupação com o crescimento de contágios pelo vírus no município. Por isso, justifica a permanência dos comércios não essenciais fechados, bem como os serviços essenciais funcionando apenas através de entrega em domicílio, o chamado Delivery.

