Seap oferece assistência aos servidores durante pandemia

Manaus- Os servidores e familiares da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) irão receber assistência durante a pandemia do novo coronavírus. A determinação das ações de assistência, que deverão incluir atendimentos sociais, psicológicos, médicos e hospitalares, foi tomada em reunião com representantes de quatro setores da Seap, por iniciativa do titular da pasta, coronel Vinícius Almeida.

Estiveram presentes no encontro a Central Integrada de Acompanhamento de Alternativas Penais do Amazonas (Ciapa), a Coordenação de Saúde do Sistema Penitenciário do Amazonas (CSSPAM), o Departamento de Reintegração Social e Capacitação (Deresc), e Recursos Humanos (RH).

Os três primeiros setores mencionados serão responsáveis pela realização da ação nomeada “Plantão Social da Seap” que consistirá na distribuição de questionários e na realização de ligações para os servidores da pasta visando identificar seus estados de saúde, suas necessidades e as de seus familiares. Atendimentos sociais, psicológicos, médico e hospitalares serão os principais serviços.

“Queremos oferecer toda a assistência necessária para os servidores da Seap, a fim de respaldar a vidas deles nessa pandemia que tem acometido milhares de pessoas pelo mundo”, disse a chefe do Deresc, Keyla Prado. “Todos são peças fundamentais para o bom funcionamento da secretaria e da sociedade em geral”.

A Seap conta com um quadro de 422 servidores, sendo 365 da capital e 57 do interior. Até o momento, seis servidores lotados na sede apresentaram atestado médico para a doença. Eles estão afastados de suas funções e seguindo o tratamento médico adequado.

Pessoas do grupo de risco também foram afastadas logo no início da pandemia, com o intuito de resguardar a saúde. O mesmo aconteceu com aqueles que seguiram em serviço, mas que em algum momento apresentaram sintomas suspeitos. Os servidores em atividade fazem uso obrigatório de máscaras de proteção e álcool em gel, higienização das mãos e esterilização contínua de materiais e ambiente de trabalho.

