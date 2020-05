Psiquiatra comenta impactos psíquicos causados por Covid-19

Luiz chama atenção às questões ligadas aos sentimentos humanos sobre a valorização da vida e a relação familiar diante do novo coronavírus. | Foto: Divulgação

Manaus - O programa Papo Franco, apresentado pela jornalista Tatiana Sobreira, na WEB TV EM TEMPO, traz nesta quarta-feira (26), uma entrevista com o psiquiatra Luiz Henrique Novaes. O especialista , que é membro diretor da Associação Amazonense de Psiquiatria (AAP), revela como tem lidado e trabalhado com seus pacientes durante o período de isolamento social e faz uma breve análise sobre o cenário social e apreensões sofridas pela população.

O psiquiatra também traz à tona o debate sobre a atuação dos meios jornalísticos durante a cobertura da pandemia e de que maneira as notícias afetam milhares de pessoas, causando diversos impactos positivos e negativos aos telespectadores. Ele revela que alguns chegam a parar de acompanhar programas por medo e apreensão.

Além disso, Luiz chama atenção às questões ligadas aos sentimentos humanos sobre a valorização da vida e a relação familiar diante do novo coronavírus. Segundo ele, é preciso ser muito cauteloso para não provocar a sensação de desamparo a entes queridos durante o período de isolamento social.“Todos devem cumprir as medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde, entretanto é preciso também, tomar cuidado para não excluir ou agir de forma fria com familiares acometidos pela nova doença. Esse é o momento de se unir e dar apoio a todos que amamos.”