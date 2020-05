Com testes e cilindros de oxigênio, Coari se equipa contra Covid-19

Coari – O município de Coari, na última semana, recebeu ação de testagem e um reforço no estoque de oxigênio para o tratamento da Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) realizou consultas e testagens em massa para Covid-19 na comunidade Iracema, no Alto Solimões e nas comunidades Barro Alto e Santa Luzia da Fazendinha. Além disso, a prefeitura adquiriu 150 cilindros de oxigênio novos.

Dos 30.282 casos confirmados de Covid-19 no Amazonas até segunda-feira (25), 13.979 são de Manaus (46,16%) e 16.303 do interior do estado (53,84%). Dentre os municípios com o maior número de casos, Coari está em segundo lugar: Manacapuru (1.968), Coari (1.509), Tefé (1.322), Parintins (925), São Gabriel da Cachoeira (672), Tabatinga (645), Itacoatiara (637), Santo Antônio do Içá (610), Maués (593) e Benjamin Constant (570).

Testagem

De acordo com a secretária de Saúde de Coari, Francisnalva Mendes, informações davam conta de que em Iracema havia ocorrido um óbito e tinha vários casos suspeitos de Covid-19. Para prevenir os moradores e identificar os casos, o prefeito Adail Filho determinou a ação. “Trouxemos toda a estrutura para fazer o atendimento na comunidade para que os moradores não precisem ir à sede do município e assim evitarmos maior contágio", afirmou.

A secretária reforçou que o principal objetivo agora é fazer testagem em massa para Covid-19 e tratar os pacientes para restabelecer a saúde da população | Foto: Divulgação

Os atendimentos foram realizados por uma equipe composta por médicos, enfermeiros, bioquímico e farmacêutico da Semsa Coari, Vigilância e Lacem. Durante a ação, os comunitários receberam medicamentos, kits de higiene e máscaras de proteção para ajudar na prevenção e combate do novo coronavírus.

A secretária reforçou que o principal objetivo agora é fazer testagem em massa para Covid-19 e tratar os pacientes para restabelecer a saúde da população coariense e termos menos óbitos. "Queremos que todos possam sair recuperados e com vida dessa pandemia", pontuou.

Para Kyla Pereira Lemos, moradora da comunidade Iracema, a ação trouxe alívio para os comunitários. "Não temos como agradecer por essa ajuda porque muita gente teve e ainda tem os sintomas dessa nova doença. Inclusive eu, meu esposo e vizinhos ficamos vários dias ruins e sem recreio para se dirigir à cidade ficamos a mercê da sorte", disse.

Tratamento

Os 150 cilindros de oxigênio novos, de acordo com o prefeito Adail Filho, foram adquiridos para evitar um possível desabastecimento de oxigênio medicinal no município, além de manter um padrão de qualidade do atendimento de pacientes infectados pelo novo coronavírus que precisam de ajuda para respirar.

Adail Filho ressalta que a maioria dos pacientes com a Covid-19 que tem o quadro agravado necessitam de suplementação de oxigênio | Foto: Divulgação

Adail Filho ressalta que a maioria dos pacientes com a Covid-19 que tem o quadro agravado necessitam de suplementação de oxigênio para uma melhora clínica, então foi realizada a aquisição dos novos cilindros para reforçar o estoque e evitar qualquer prejuízo à população. “É uma maneira de termos uma reserva técnica para garantir a oxigenação de todos os pacientes que vierem a precisar de oxigênio no nosso município”, afirmou.

A aquisição dos cilindros de oxigênio vem somar as demais ações de enfrentamento à pandemia de Covid-19, como a que foi adotada no início deste mês, ocasião em que a Prefeitura Municipal de Coari reforçou o estoque da Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF, com medicamentos, insumos e equipamentos de proteção individual – EPIs, para tratamento do novo coronavírus e outras patologias na rede pública de saúde.