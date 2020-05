“Tito” da Feira da Banana precisa da sua ajuda

O trabalhador é casado, pai de cinco filhos, sustenta a família por meio da feira, mas doente, ele não consegue realizar suas atividades e precisa de ajuda | Foto: Divulgação

Manaus- Os familiares do feirante Genivaldo Santana, 42 anos, estão realizando campanha de doações na internet com o intuito de conseguirem arrecadar uma cadeira de rodas e outra de banho para ele. “Tito” como é conhecido na Feira da banana, situada na rua Pedro Botelho, nº 35, Centro de Manaus, tem diabetes e já perdeu o pé direito e partes do pé esquerdo.

O trabalhador é casado, pai de cinco filhos, sustenta a família por meio da feira, mas doente, ele não consegue realizar suas atividades e precisa de ajuda. Além de ter diabetes, Tito está com trombose e por esses motivos não consegue andar. Segundo familiares, as cadeiras de rodas e banhos que ele possui já estão velhas, e podem quebrar a qualquer momento.

“Genivaldo é meu cunhado, sempre foi feirante e um bom homem. Todos da nossa família estão ajudando como podem a família da minha irmã. Porém, neste momento não temos condições financeiras de comprar essa cadeira”, contou Kedma Peso, cunhada de Tito.

A família explicou, ainda, que devido a pandemia e os órgãos estarem fechados, não conseguiram obter a cadeira. Por meio da internet, os parentes do feirante acreditam que podem conseguir.

Doação

Quem tiver condições de doar uma cadeira de rodas e também uma cadeira de banho entre em contato com a família por meio do número, (92) 98432-1643 e falar com Kedma.