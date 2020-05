Fogos no Santo Agostinho? Moradores gravam vídeo

Manaus- Assustados, moradores do bairro Santo Agostinho, situado na zona Oeste da cidade de Manaus, gravaram cenas que mostram homens soltando fogos na tarde desta terça-feira (26). O vídeo que circulou nas redes sociais, mexeu com a curiosidade do povo Manauara, afinal, qual seria a celebração do dia de hoje?

No flagra, é possível ver homens sob uma laje soltando os fogos. A data do aniversário do bairro não é a razão da comemoração, pois esse evento é no dia 25 de agosto. Internautas não perdoaram e especularam algumas prováveis causas.

Comentários como: "Essa é uma comemoração pelo pagamento da segunda parcela do auxílio"; "Gol do Gabigol"; "Meu Deus nem parece que é Manaus. Se me falassem que é o Rio de Janeiro, eu iria acreditar"; "Aniversário de algum deles?"; "Réveillon antecipado?".

Santo Agostinho é localizado em uma região de forte briga por facções criminosas na capital amazonense. Após dez minutos, a queima de fogos acabou. Ninguém sabe dizer o porquê dos foguetes.

Veja o vídeo:

| Autor: Reprodução