Com uso de QR Code, população poderá fiscalizar obras do Amazonas

Para acessar as informações, não será necessário nenhum aplicativo, somente um celular com acesso à internet | Foto: Leonardo Mota

Manaus – Durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (27), o governador Wilson Lima anunciou que todas as obras do Governo do Estado do Amazonas receberão um código QR, que permitirá acessar todas as informações referentes às atividades no local.

O código QR estará disponível nas placas de identificação das obras, fornecendo o relatório completo de andamento e execução das ações. Dados como fonte do recurso, gastos totais, início e prazo de execução, em que etapa a obra se encontra e outros detalhes estarão disponíveis ao abrir o código QR.

Para acessar às informações não será necessário nenhum aplicativo, somente um celular com acesso à internet. ‘’O cidadão só precisa abrir a câmera do celular e apontar para o código QR, que todo o detalhamento da obra estará disponível. A própria população poderá fiscalizar as ações do governo, que está dando total transparência ao que será implantado’’, afirma o governador.

A primeira obra do Governo do Estado do Amazonas a receber a tecnologia será a de número 234, no Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado, que passará por reforma completa na unidade, localizada no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

Nas próximas semanas, o governador Wilson Lima anunciou que todas as placas de obras em andamento serão atualizadas com o novo complemento.