Covid: Meia Maratona Sustentável do Amazonas é adiada para 2021

Manaus- Os organizadores da Meia Maratona Sustentável do Amazonas, decidiram adiar para o ano que vem a terceira edição da corrida, que ocorreria agora em maio. Diante do cenário de pandemia da Covid-19, causada pelo novo Coronavírus, a direção do Centro de Ensino Técnico (Centec) preferiu marcar uma nova data para o evento esportivo e ambiental. No dia 16 de maio de 2021 é data definida, com largada as 5h30, na Ponte Jornalista Phelippe Daou, também conhecida como ponte Rio Negro, mesmo local das edições anteriores.

“Sabemos o quanto é difícil a preparação para uma Meia Maratona, que muitos treinos já haviam sido iniciados e que muitos quilômetros já foram percorridos. Nosso foco, contudo, como sempre tem sido, a saúde, a segurança e o bem-estar de todos os envolvidos no evento”, comenta a diretora de ensino da escola, Eliana Cássia de Souza.

Conforme a direção do Centec, as inscrições já realizadas estão automaticamente transferidas para a nova data, sem qualquer custo adicional. “Temos total confiança de que, até a nova data, tudo estará normalizado e que teremos uma prova ainda melhor”, avalia a diretora confiante. Ela acrescenta ainda que as datas para a retirada de Kits da corrida serão informadas em data oportuna, e acontecerá em local de fácil acesso a todos.

Também estão sendo estudadas novas datas para as palestras ‘Corrida para toda a vida’ e ‘Correndo mais longe e mais rápido’, a serem ministradas pelo educador físico Rodrigo Lobo, uma das estrelas da terceira edição do evento.

Educativos de Corrida

Mas enquanto as palestras presenciais não chegam, Lobo e Centec brindam os fãs da Meia Maratona Sustentável como uma super live, nesta quarta-feira (27), como tema ‘Educativos de Corridas’. A ideia é conscientizar os praticantes sobre a importância de certos cuidados que irão refletir na saúde e melhor o desempenho dos atletas.

Apresentada pelo personal trainer e especialista em fisiologia do exercício Hendrik Passos, a live acontece a partir das 17h, no perfil @meiamaratonasustentavelam.

Formado em Educação Física pela Universidade de São Paulo (USP), Rodrigo Lobo é palestrante de temas sobre qualidade de vida, treinamento esportivo e empreendedorismo, além de colunista do portal Ativo.com e colaborador de diversos portais e revistas esportivas, participando como atleta amador de corridas de ruas e triathlon.

