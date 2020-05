Paciente de Eirunepé é transferido de UTI aérea para Manaus

Manaus - Na manhã de terça-feira (26), a prefeitura de Eirunepé, em uma ação conjunta com o Governo do Amazonas, realizou a transferência para Manaus do paciente Antônio Raimundo do Livramento, 42 anos, que sofreu um acidente na zona Rural do município. O transporte foi feito por meio de uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) aérea do Estado.

O pedido de translado foi feito pelo prefeito Raylan Barroso, através de uma solicitação da direção do Hospital Regional Vinicius Conrado. O chefe do executivo municipal fez questão de ressaltar a boa vontade do governador Wilson Lima e dos membros da Secretaria de Estado da Saúde (Susam), por saber que em um momento de pandemia, causado pelo Covid-19, a demanda pelas unidades móveis é enorme.



Para facilitar a remoção e garantir a integridade do paciente, a equipe do Hospital Regional Vinicius Conrado deu todo o suporte necessário até o aeroporto, onde Antônio seguiu com um acompanhante para a capital.



“Assim que fui informado da situação difícil do paciente fiz o pedido pela UTI. Agradeço ao governador Wilson Lima e ao nosso sempre solícito secretário-executivo do Interior, Cássio Roberto do Espírito Santo, pela parceria e prontidão em mandar a UTI e auxiliar mais um cidadão eirunepeense”, finalizou o prefeito Raylan Barroso.

