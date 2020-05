Familiares buscam por adolescente que fugiu de abrigo na Compensa

Manaus- Os familiares da adolescente Liandra da Silva Pimentel, de 17 anos, estão à procura da adolescente, após receber informações de que ela teria fugido de um abrigo. A menor possui problemas de saúde mental, fugiu no ultimo sábado (23) do Abrigo Saica, na rua João Pimentel, Conjunto Aruanã, Bairro Compensa, zona Oeste de Manaus.

De acordo com a família, não é a primeira vez que Liandra desaparece. A moça já ficou um mês sem dar notícias. Além dos problemas psicológicos, ainda segundo familiares, ela tem comportamento agressivo. A mãe Josiane Silva diz que não sabe mais onde procurar e responsabiliza o abrigo pelo sumiço.

“Quando ela tem crises, fica fora de si. Age com violência, e é muito difícil de acalmá-la. Liandra fugiu de casa porque não quer obedecer. Nada a deixa satisfeita. Não quer mais morar com a família e por isso foi para o abrigo. Achei que ela estava segura lá, mas quando o pai dela ligou para saber como ela estava, soubemos sobre a fuga”, contou a mãe.

Posicionamento

O EM TEMPO procurou o abrigo Saica para informações do caso. De acordo com o gerente da casa de amparo Carlos Ferreira, Liandra chegou na sexta-feira (22) no local, acompanhada pelos pais. A menor foi atendida pelo setor psicológico, e ficou instalada em um dos quartos da instituição. Ela teria fugido do local na manhã do sábado (23).

“Liandra pulou o muro, enquanto era servido o café da manhã para os acolhidos. A cuidadora de plantão notou de imediato a ausência da adolescente. Esse caso é especial, pois a menor precisa de cuidados específicos devido às medicações que ela precisa tomar. Não somos uma prisão, aqui somos uma casa. Os abrigados precisam querer permanecer no ambiente”, explicou o gerente.

A instituição já registrou o Boletim de Ocorrência (B.O) na Delegacia Interativa (on-line) e seguem fazendo todos os procedimentos cabíveis dentro da lei para colaborar com a procura da adolescente.

Características Físicas

A adolescente tem estatura mediana, é magra, tem cabelos curtos e franja. Possui olhos castanhos claros, sobrancelhas naturais de com pouca pelugem, pele clara, e um sinal próximo a boca.

Informações

Quem tiver informações sobre Liandra, entrar em contato com a família por meio do número: (92) 99902-3155 – falar com Josiane.