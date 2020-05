Após colapso no sistema, sepultamentos em Manaus cai 51% em um mês

A queda é de 51% em Manaus | Foto: Alex Pazuello / Semcom

Manaus – O mês de abril deste ano foi marcado por recordes em números de sepultamento e consequentemente trouxe o colapso no sistema funerário de Manaus. Entretanto, em um mês, houve redução de 51% no número de enterros nos cemitérios da cidade.

No dia 27 de abril, segundo o informe funerário da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), foram contabilizados 118 enterros.

Já nesta quarta-feira (27), um mês depois, foram realizados 57 enterros. A queda se estendeu durante toda a terceira semana do mês de maio.

Na sexta-feira (22), o número de enterros chegou a 60, a partir daí o número começou a cair. No sábado (23) foram registrados 51 sepultamentos, no domingo (24) foram contabilizados 24.

Na segunda-feira (25) e terça-feira (26), o número chegou a ser menor que 50, ao todo, 42 e 49 respectivamente. Na segunda semana de maio, o número também foi menor que 100, mas ainda acima do trabalho exercido em outros períodos nos cemitérios de Manaus.

O Amazonas repercutiu mundialmente com o número de mortos | Foto: Alex Pazuello / Semcom

De 1º a 30 de abril, a capital do Amazonas registrou 2.435 sepultamentos nos cemitérios públicos da cidade, além dos que o optaram pelo recém-iniciado serviço gratuito de cremação.

Na média diária geral do mês de abril de 2020, foram 81 sepultamentos por dia, quase o triplo do registro de 2019, com média de 29/dia. Além disso, nos meses de janeiro, fevereiro e março, as médias diárias foram de 29, 27 e 28, respectivamente.

Houve o colapso do sistema na época, pois, além do grande número confirmado de morte por Covid-19, houve também um grande percentual de mortes por síndromes respiratórias, segundo especialistas, comum para este período do ano na região amazônica.

O Amazonas foi destaque nacional e internacional durante a abertura de valas coletivas e enterros noturnos. A demanda de enterros diários foi tanta que houveram sepultamentos com caixões empilhados, medida bastante criticada e logo suspensa na cidade.

O momento ainda é de incertezas apesar da queda do número de sepultamentos | Foto: Alex Pazuello / Semcom

Cenário do Amazonas na pandemia

Segundo boletim epidemiológico, emitido na quarta-feira (27), o Amazonas conta com 33.508 casos confirmados e 1.891 mortes causadas pela Covid-19. O número de pessoas fora do período de transmissão do vírus é de 26.742 pacientes.

Embora especialistas não defendam o afrouxamento do isolamento e distanciamento social, o Amazonas já se prepara para a abertura gradual dos serviços considerados não essenciais durante a pandemia.

Para o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, é preciso cautela na reabertura de tais serviços, pois, apesar da redução de sepultamentos na capital, o número de casos continua subindo.

Arthur Neto faz alerta para a abertura do comércio não essencial em junho | Foto: Divulgação

“Temo por uma segunda onda, um segundo pico, que pode ser ainda mais grave. Eu não estou convencido de que a reabertura das atividades econômicas seja benéfica neste momento. O governador [do Amazonas, Wilson Lima] propõe a reabertura a partir de 1º de junho, mas eu considero uma decisão prematura. Não houve preparação para isso”, alertou.

Arthur também destacou que Manaus foi uma das cidades brasileiras onde a população não aderiu ao isolamento social e que a reabertura, na verdade, já estava acontecendo antes de se oficializar quaisquer medidas.

O professor e pesquisador da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) Alexander Steinmetz apresentou os resultados obtidos durante a pesquisa intitulada "Curva epidemiológica da Covid-19 em Manaus" e afirma que se houver um novo pico da doença haverá mais mortes e mais pessoas infectadas.

“Infecções diminuindo de forma lenta. Em 31 de maio terá 60 mil infecções ativas. Se essas medidas forem afrouxadas e tiver 20% de isolamento teremos um novo pico em junho, consequentemente mais óbitos e mais infectados. Será um pico duas ou três vezes pior”, enfatizou Steinmetz.

Assista ao Web TV News na Web TV Em Tempo:



Confira dicas de prevenção ao Coronavírus:

>