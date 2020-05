Vítimas de incêndio do Educandos recebem último lote de indenização

De acordo com a secretária da Sejusc, Caroline Braz, o pagamento das indenizações envolveu um trabalho integrado entre os órgãos estaduais | Foto: Divulgação

Manaus - O governador Wilson Lima acompanhou o início do pagamento do terceiro e último lote de indenizações a 138 famílias vítimas do incêndio ocorrido em dezembro de 2018, no bairro do Educandos. A ação aconteceu nesta quinta-feira (28), na sede da Superintendência de Habitação do Amazonas (Suhab). Com o pagamento, programado para hoje e amanhã (29), o Governo do Estado totaliza 427 famílias indenizadas e R$ 11,3 milhões em recursos estaduais disponibilizados para essa finalidade.

“Eu acompanhei a situação do bairro Educandos e hoje estou tendo aqui a oportunidade de estar com os secretários e com a Defensoria Pública concretizando o pagamento dessas indenizações. Isso significa respeito e cidadania para essas pessoas, é um acalento num momento de pandemia, num momento em que as pessoas perderam empregos, sua renda. Aqui cumprimos mais uma vez o nosso compromisso com o social”, afirmou o governador.

A assinatura do Termo de Recebimento e Recibo pelas famílias acontece na sede da Suhab (alameda Cosme Ferreira, 7.600, Coroado III) | Foto: Divulgação

Neste lote, serão 72 contemplados com cheques-moradia no valor de R$ 35 mil, nove proprietários não moradores receberão R$ 15 mil cada e 57 inquilinos/cedidos beneficiados receberão auxílio-moradia no valor de R$ 6 mil.

A assinatura do Termo de Recebimento e Recibo pelas famílias acontece na sede da Suhab (alameda Cosme Ferreira, 7.600, Coroado III), em horários previamente agendados, para evitar aglomerações. A lista dos beneficiados está disponível no site www.suhab.am.gov.br.

Recomeço

Claudeciane Santana era uma das moradoras da área atingida pelo incêndio no Educandos e lembra dos momentos difíceis pelos quais a família passou após a tragédia. “Não foi fácil perder tudo da noite para o dia. A minha família morava ali há mais de 25 anos. Eu me criei ali, minhas vizinhas, todo mundo se conhecia ali”, contou.

Agora, ela conta com a indenização de R$ 35 mil paga pelo Estado para recomeçar e investir numa nova moradia. “Foi um passo importante para a gente, que já está morando alugado há um ano e cinco meses. Estamos tendo essa oportunidade de um novo recomeço”, disse.

Claudemar da Silva Neto também comemorou a solução de moradia recebida nesta quinta-feira. “Essa ajuda do governo vai ajudar muito. Nós já estamos na nossa residência, graças a Deus, e é um recomeço para o meu pai, para todos nós, eu fico muito feliz”, afirmou.

Trabalho integrado

De acordo com a secretária de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Caroline Braz, o pagamento das indenizações envolveu um trabalho integrado entre os órgãos estaduais para levar assistência às famílias vitimadas pelo incêndio.

“Nós encontramos muitas crianças traumatizadas, que não conseguiam dormir ou ir para a escola, por isso as secretarias se uniram e nós realizamos o atendimento psicológico dessas crianças. O êxito foi tão grande que passamos a atender também os idosos. Fizemos também muitas ações de documentação para que essas pessoas pudessem ter acesso a esses benefícios, e todo esse acompanhamento nesse período para que essas pessoas pudessem refazer suas vidas, com a questão de alimentos por meio da Defesa Civil”, pontua a secretária.

O trabalho intersetorial envolveu, ainda, a Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), a Agência de Fomento do Amazonas (Afeam), a Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) e o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), de onde saíram os recursos para os pagamentos das famílias.

Cruzamento de dados

A Suhab foi responsável por efetuar todos os pagamentos. O primeiro lote indenizou 157 famílias e foi pago no dia 16 de dezembro de 2019, no total de R$ 4,7 milhões. Já o pagamento do segundo lote foi efetuado no dia 5 de março de 2020, no total de R$ 3,7 milhões.

A Seas contribuiu para a ação realizando um trabalho que iniciou em março e foi concluído em setembro de 2019. Os técnicos da Seas, a partir de dados do município, criaram os critérios que possibilitaram a identificação do grau de vulnerabilidade das famílias. Alguns critérios adotados foram: renda per capita, faixa etária (grupos com pessoas de 0 a 17 anos), pessoas com deficiência e idosos.

O diagnóstico foi disponibilizado para a Defensoria Pública do Estado (DPE), que realizou audiências junto às famílias para cruzar os dados e identificar quais foram atingidas pelo incêndio no Educandos.

A Afeam ofertou uma linha de financiamento especial de crédito para as pessoas que optaram por recomeçar a vida por meio do empreendedorismo. Além disso, a Agência também anistiou dívidas de clientes credenciados que tiveram perdas no incêndio.

*Com informações da assessoria