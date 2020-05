Após decreto do Governo, missas ainda estão suspensas até 23 de junho

A suspensão das celebrações e atos vem sendo mantida, diante da crescente curva de casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, | Foto: Divulgação

Manaus- A Arquidiocese de Manaus informou que as missas e todas as atividades presenciais continuam suspensas até o dia 23 de junho, por conta do aumento do número de infectados e de mortes causados pelo novo coronavírus. Apesar do decreto do governador Wilson Lima, que permite que a partir de 1º de junho, cultos e missas passam a contar com restrição de 30% de aglomeração e tempo limite de 1h para todas as celebrações.

A suspensão vem sendo mantida, diante da crescente curva de casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, que até o momento já contabiliza mais de 33,5 mil casos, sendo 14,8 mil em Manaus e 18,7 mil no interior, de acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

As celebrações têm sido realizadas on-line desde o dia 23 de março, quando as celebrações públicas das missas, catequeses, confissões e reuniões da igreja católica foram suspensas, inicialmente por um período de 30 dias, devido ao avanço da pandemia no Estado.

Segundo o arcebispo Dom Leonardo Steiner, as determinações anunciadas se fazem necessárias neste período de pandemia. “A pandemia do novo coronavírus tem exigido de nós um cuidado todo próprio quanto à saúde. Demos uma grande contribuição suspendendo a celebração dos sacramentos com a nossa participação presencial. Com este cuidado, a nossa Igreja contribuiu para a diminuição do índice de propagação da Covid-19 no Amazonas", disse Dom Leornado Steiner.