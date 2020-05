Prefeito de Manaus integra evento internacional em defesa da Amazônia

Recentemente o prefeito fez um pedido de ajuda à comunidade internacional, chamando atenção para as problemáticas da região Amazônica | Foto: Divulgação

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, será o único gestor e político da região a integrar o evento “Artists for Amazonia”, com transmissão ao vivo a partir das 20h desta quinta-feira (28).

A live, que reúne artistas unidos pela Organização Não Governamental (ONG) United for Amazonia, deverá arrecadar doações para a região e acontece até às 22h pelo site www.artistsforamazonia.org. Para ter acesso ao evento, basta se cadastrar com nome e e-mail.

Os atores Jane Fonda, Wagner Moura, Morgan Freeman e Barbra Streisand, a expert em gorilas Jane Goodall, o climatologista Carlos Nobre e o cientista Thomas Lovejoy, os músicos Sting, Carlos Santana, Peter Gabriel e Maria Gadu, são alguns dos nomes à frente da iniciativa Artists United for Amazonia: Protecting the Protectors | Foto: Reprodução

Além do prefeito, participam da iniciativa: Sting, ex-The Police; o guitarrista Carlos Santana; e atores como Morgan Freeman, Jane Fonda e Wagner Moura. A live “Artistas pela Amazônia: Protegendo os Protetores” também estará no Facebook e no Youtube.

Serviço

O quê – Live “Artistas pela Amazônia: Protegendo os Protetores”, com participação do prefeito de Manaus

Quando – Quinta-feira, 28/5

Horário – 20h (Manaus)

Onde – Facebook, Youtube e https://artistsforamazonia.org

*Com informações da assessoria