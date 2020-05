FAS realiza atividades virtuais na Semana do Meio Ambiente

Um dos destaques é o evento "Educação para (Des) envolvimento Sustentável" | Foto: Divulgação FAS

Manaus - A Semana do Meio Ambiente será marcada por várias programações, entre elas, a da Fundação Amazonas Sustentável (FAS) que realizará um encontro virtual para discutir questões ambientais com foco na Amazônia. A programação terá início neste domingo, dia 31 de maio e segue até o dia 7 de junho. Ao todo, serão promovidas seis atividades envolvendo especialistas, representantes de organizações e convidados especiais.

A agenda on-line começa com o evento “Live pela Amazônia", que ocorrerá às 10h (Manaus), no Instagram (@fasamazonas).

O superintendente geral da FAS, Virgilio Viana, conduzirá um bate-papo com o líder indígena, ambientalista e escritor, Ailton Krenak, reconhecido internacionalmente como uma das maiores lideranças do movimento indígena brasileiro.

A programação segue na quarta-feira (3), às 19h, no Instagram (@sdsnamazonia), com a live “Como ser sustentável na quarentena", que terá a participação da secretária executiva da Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (SDSN Amazônia), Carolina Ramírez Méndez, e do engenheiro florestal e permacultor, Lucas Henrique.

O superintendente geral da FAS, Virgilio Viana, conduzirá o bate-papo | Foto: Divulgação FAS

O objetivo é dar dicas práticas de como montar uma composteira e mini horta em casa, plantar vegetais em vasos e adotar hábitos simples que ajudam o planeta.



Na sexta-feira (5), serão realizadas duas transmissões ao vivo. Um dos destaques é o evento "Educação para (Des) envolvimento Sustentável" que aborda as iniciativas de educação implementadas pela FAS ao longo dos últimos 11 anos. Conduzida por Valcléia Solidade, superintendente de Desenvolvimento Sustentável da FAS, e Luis Fabian Pereira Barbosa (Seduc) a transmissão será por hangout

Um bate-papo com música e arte regional ocorrerá no domingo (7), às 15h, em mais uma “Live pela Amazônia" no Instagram. Dessa vez, o convidado será o músico acreano, Nando Montenegro, que produz um som alternativo com o projeto chamado Batuque Banzeiro. Os eventos terão continuidade ao longo do mês de junho.

*Com informações da assessoria