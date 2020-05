'Projeto SOS Paz' recebe doações para famílias carentes de Manaus

Manaus- Buscando ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade social , o "Projeto SOS Paz" foi idealizado pela igreja Paz Church Manaus, através do Centro Social da Paz. Com o objetivo de ajudar famílias com necessidades básicas que, em decorrência do momento da pandemia, estejam em risco e precisem de apoio financeiro, alimentício, social ou espiritual.



Em meio a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), existem muitas pessoas em situação de vulnerabilidade social, especialmente as que sobrevivem do trabalho informal e estão sujeitas a perder sua fonte de renda com o fechamento do comércio e a redução de pessoas circulando pela cidade, tudo isso devido às medidas necessárias de isolamento social. A pandemia já impactou a economia e consequentemente temos cada vez mais pessoas precisando de assistência social.

O "Projeto SOS Paz" já doou 114 cestas básicas | Foto: Divulgação

O pastor Júnior Ramos conta que começou desde o inicio da quarentena a pensar nas pessoas que perderam parentes e estão passando por necessidade. No início da quarentena fez doações a pessoas que já ajudava. Mas percebeu que o trabalho não poderia ficar suspenso.

"Nós começamos um projeto chamado "projeto SOS Paz", para socorrer as pessoas que estão enfrentando essa dificuldade durante a pandemia. Então alguns irmãos aqui da nossa igreja perderam seus parentes. Com esse agravamento da crise, outros adoeceram não puderam trabalhar. Então nós decidimos juntar a igreja para fazer esse projeto. Nós como igreja falamos do amor de Jesus e temos que praticar isso. Então, não podíamos ficar parados. Decidimos assim, cooperar de alguma certa forma com essa com essa situação e ajudar muitas pessoas de Manaus. Nós temos a meta de doar 2 mil cestas básicos, depois que passar essa crise vamos continuar com o projeto," Júnior Ramos.

Projeto

O "Projeto SOS Paz", através de um programa de pré-seleção de famílias em vulnerabilidade social, atua arrecadando alimentos e materiais de higiene para distribuir aos mais necessitados e visa amenizar os sofrimentos causados pela pandemia do novo coronavírus pela ausência do meio de sustentação econômica.

O pastor da igreja Júnior Ramos disse que o projeto se estenderá após a pandemia. | Foto: Divulgação

No mês de maio, foram doadas 114 cestas básicas formadas a partir da doação de empresários locais e da população de Manaus. Até dezembro de 2020, o objetivo é arrecadar 2100 cestas básicas compostas por 10 itens não perecíveis, materiais de higiene (álcool em gel, máscara, sabão e água sanitária) e doações financeiras (que serão convertidas em alimentos e kits de higiene).

Como doar

No próximo sábado dia 6 de junho das 8h às 17h, será realizado o drive-thru solidário para arrecadar alimentos. Entre em contato pelo número (92) 99405-4510.

Paz Church Manaus está localizado na Avenida André Araújo, bairro Aleixo, n°103, Zona Centro-Sul de Manaus. Sem fins lucrativos e não governamental, o projeto precisa de ajuda.