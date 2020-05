PMs do interior do Amazonas recebem doação de 300 protetores faciais

Protetores faciais doados à Polícia Militar | Foto: Divulgação

Manaus - Na manhã desta quinta-feira (28) a Diretoria de Apoio Logístico (DAL) da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) recebeu a doação de 300 face shields (protetores faciais) da Associação das Praças da Polícia e Bombeiro Militar do Amazonas (Appbmam). O material foi fruto de uma parceria de um empresário com a instituição.

Os protetores faciais doados à Polícia Militar nesta quinta devem ser distribuídos em unidades policiais do interior do estado.

Parcerias

Os produtos foram confeccionados por uma família que ficou conhecida em todo o estado por produzir esse tipo de equipamento de proteção individual (EPI) e doá-los em unidades hospitalares da capital. A família Mota solicita apenas o material e confecciona em casa os protetores faciais.

Depois de divulgação da ação em redes sociais por parte da Appbmam, um empresário entrou em contato com a diretoria executiva da associação com interesse em ajudar a família na produção dos EPIs.

Uma outra classe que também está na linha de frente são os motoristas de aplicativo, que já somam 20 óbitos pela doença. A família Mota produziu 500 face shields. Desses, 200 foram destinados aos motoristas de aplicativo, conforme pedido do investidor. A entrega também ocorreu na DAL.

*Com informações da assessoria