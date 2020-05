Idosos de Manaus são contemplados com kits de higiene da Seas

Foram distribuídos um total de 418 kits de higiene para pessoas idosas | Foto: Miguel Almeida/Seas

Manaus - Idosos cadastradas nos Centros Estaduais de Convivência da Família (CECFs) e no Centro Estadual de Convivência do Idoso (Ceci), receberam 418 kits de higiene doados pela Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), em parceria com o escritório do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) em Manaus e as Lojas Americanas. Ação humanitária de prevenção à proliferação da Covid-19 ocorreu na tarde desta quinta-feira (28), nos centros de convivência do Mutirão, Aparecida e Santo Antônio.

“Essa é mais uma ação de enfrentamento à pandemia que a Seas está participando essa semana, seguindo a orientação do governador Wilson Lima de levar a secretaria para mais perto da população, cuidando especialmente das pessoas idosas. Nosso agradecimento especial ao escritório do Unicef em Manaus e às Lojas Americanas, que doaram os kits de higiene tão importantes para os idosos cadastrados nos centros de convivência do Governo”, disse a secretária a secretária da Seas Maricília Costa.



Prevenção

Os kits oferecidos pelo Unicef continham itens como shampoo, desodorante, pacote de fraldas descartável (para idosos não ativos), pasta de dente, escova de dente, álcool em gel, detergente líquido, água sanitária, sabonetes e máscaras. Na doação dos produtos para a Seas, a entidade também entregou folhetos que tratam sobre os meios de prevenção à Covid-19.

Dona Idelina Moraes Almeida, de 63 anos, é usuária do CECF do Mutirão e participa das atividades do centro desde o ano passado, mas por conta do novo coronavírus o local está com as atividades temporariamente suspensas. Ela disse que é beneficiária do programa Bolsa Família, do Governo Federal, e vem enfrentando dificuldades financeiras por conta da pandemia. Dessa forma, a doação dos kits de higiene chegou em boa hora.

“A situação está muito difícil. Falaram para a gente ficar em casa, mas muitas vezes a pessoa não tem dinheiro nem para comer, para comprar um feijão, um arroz, um açúcar. Essa doação é muito boa porque o material de higiene é importante para a prevenção. Espero que isso acabe logo para eu voltar às atividades de artesanato, dança e cursos de costura e horta comunitária”, declarou Idelina.

Parcerias institucionais

A ação de distribuição da Seas aconteceu graças ao apoio do escritório do Unicef em Manaus. A organização internacional, que recebeu 13 mil kits de higiene das Lojas Americanas, também destinou donativos para Belém (PA) e São Luís (MA). O público beneficiado pela iniciativa humanitária compreende famílias mais vulneráveis, especialmente aquelas com idosos. Nas três capitais, o Unicef celebrou parcerias com governos estaduais e municipais e organizações da sociedade civil, atingindo o objetivo.

Para Manaus, foram doados 3.494 kits e a distribuição está sendo feita com o apoio da Agência de Desenvolvimento da Igreja Adventista, Aldeias Infantis SOS e secretarias estaduais de Assistência Social (Seas), Meio Ambiente (Sema), Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).





