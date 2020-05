Uma 'Liga Anti-Máscara' brasileira? Entenda a atualidade do termo

Manaus – Em meio à pandemia ocasionada pela Gripe Espanhola, entre os anos de 1918 e 1919, na cidade de São Francisco, Califórnia, Estados Unidos, a “Liga Anti-Máscara” surge para defender a liberdade individual dos cidadãos norte-americanos que optavam por não fazer o uso de equipamentos de proteção durante a crise de saúde. O professor e mestre em História pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Hosenildo Alves explica como esse processo ocorreu e faz uma associação com o momento que o Brasil vivencia.

Atualmente, Hosenildo Alves é professor na rede privada de ensino e desenvolve pesquisas em História Republicana da Amazônia. Ele esclarece que, antes de entender o surgimento da “Liga Anti-Máscara”, é necessário compreender o contexto acarretado pela Gripe Espanhola e o pensamento predominante entre a nação estadunidense.

“O momento histórico que a Liga surge é o da famosa Gripe Espanhola. Essa pandemia ocorreu no final da Primeira Guerra Mundial e, não se sabe de forma exata, mas os dados apresentados relatam que a gripe matou 50 milhões de pessoas ao redor do mundo. O vírus influenza foi o responsável e, de acordo com a teoria principal aceita, surgiu na base Fort Riley, localizada no estado de Kansas nos Estados Unidos, em março de 1918”, contextualiza.

O professor esclarece que a doença se espalhou facilmente devido a locomoção e ao translado de soldados durante a guerra. Dividida em três ondas, foi na segunda, considerada a mais contagiosa e fatal, que a gripe chegou ao Brasil. “No Brasil matou aproximadamente 35 mil pessoas. Esses números são carentes de dados, no entanto, pois no momento da guerra, as análises eram mínimas”, conta.

Nessa perspectiva, Hosenildo explica o surgimento da “Liga Anti-Máscara”. Segundo ele, o discurso dos líderes norte-americanos sempre foi baseado na liberdade do sujeito. Isso significa que, desde a sua independência como país, contando com a formulação de sua constituição, o país carrega consigo uma crença devastadora na liberdade individual. “Essa ideia de ser livre é muito forte nos Estados Unidos, nesse sentido, toda ação do Estado que procurar cercear a liberdade do sujeito é combatida por boa parte dos cidadãos”, analisa.

De acordo com o professor, quando a Gripe Espanhola começa a se espalhar pelos Estados Unidos, os governos estaduais norte-americanos, que contam com legislações próprias, começam a interferir na vida de suas populações.

“Os governos começam a impor o uso de máscara e chegam até a compará-las com as máscaras usadas na guerra. Existiam slogans do tipo ‘Use máscara! Essa doença é igual um gás utilizado pelos inimigos na guerra, ela mata’. Uma imposição como essa obviamente geraria uma reação nos habitantes”, salienta o professor.

Hosenildo diz que, a partir disso, alguns cidadãos de São Francisco, liderados até por políticos locais, passaram a combater o uso de máscaras. A “Liga Anti-Máscara”, denfendia o combate ao uso dos equipamentos de proteção, pois essa obrigação feria a liberdade dos sujeitos. “Eles falavam do isolamento e do controle sobre as fábricas também, que era um atentado contra a liberdade”, ressalta.

Mesmo com sua força, a liga não se espalhou pelo restante do país e ficou basicamente restrita a cidade de São Francisco. O professor afirma que, em seu auge, a liga chegou a concentrar cerca de quatro mil pessoas. Contudo, com o aumento das mortes, a organização vai perdendo força e a ciência ganha maior destaque.

Uma “Liga Anti-Máscara” brasileira?

Ao associar com o momento que os brasileiros vivenciam, Hosenildo evidencia que o enfrentamento à Covid-19 tem apresentado resultados positivos nos países que estão conseguindo cumprir o isolamento social e que estão seguindo a medidas protetivas, como a utilização de máscaras. No entanto, em outros países, como no Brasil, alguns cidadãos negam a necessidade dessas medidas, tal qual os participantes da liga.



“O próprio governo federal se apresenta como anti-ciência. Ou seja, insiste em não dar crédito à eficiência das medidas de prevenção, defendidas pelos profissionais de saúde e pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Esse discurso atinge os eleitores do governo que têm acesso às informações, mas preferem acreditar no presidente, mas também aqueles que não têm e aí o desrespeito às medidas vai crescendo”, esclarece o professor.

De acordo com Hosenildo, a história se apresenta para ser analisada e, quando o Brasil já ultrapassou os Estados Unidos no número de mortes diárias diários por milhões de habitantes infectados pela Covid-19, é difícil acreditar que muitos parecerem querer formar suas próprias ligas e desrespeitar as recomendações de saúde.

Dados alarmantes

Os dados são das últimas semanas e informam, de acordo com gráficos interativos do Financial Times, que o Brasil realmente já ultrapassou os Estados Unidos em número de mortes diárias por milhão de habitantes, causadas pela Covid-19.

Os gráficos mostram que o Brasil chegou a 4,1 mortes diárias por milhão de habitantes, enquanto os Estados Unidos, cujo pico foi em 20 de abril (quando chegou a 6,4 mortes por milhão de habitantes), reduziu sua taxa de mortalidade diária por Covid-19, por milhão de habitantes, para 3,8 mortes.

O Brasil também superou os Estados Unidos em número de casos novos diários por milhão de habitantes. O Brasil tem hoje, 73,1 novos casos diários por milhão de habitantes, contra 68,3 casos novos nos EUA.