Morre mulher que quase foi degolada por linha de cerol em Manaus

Manaus - Uma operadora de caixa morreu, nesta sexta-feira (29), após ser atingida no pescoço com uma linha com cerol. Ela pilotava uma moto pela avenida Margarita, no bairro Cidade de Deus, quando ocorreu o acidente.

O caso aconteceu pela manhã, quando Marta Cristina Souza da Silva, de 38 anos, estava a caminho do trabalho. De repente, uma linha de cerol enrolou sobre o pescoço dela, que não conseguiu evitar a queda do veículo.

Marta foi socorrida por populares na hora do acidente, que acionaram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ela foi encaminhada para uma unidade hospitalar.

Segundo o irmão da vítima, identificado como "Márcio", que estava muito abalado, a mulher deu entrada no hospital em estado grave.

"Minha irmã foi direto para uma UTI [Unidade de Trauma Intensivo]. Como uma pessoa é tão irresponsável e faz isso com minha irmã? Ela ia trabalhar, e aconteceu isso. Se um dia isso acontecer com a família de você, você vai sentir o quanto isso é triste", disse o irmão chorando.

A mulher ficou internada no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste, até a madrugada desta sexta-feira, quando morreu por volta das 2h.

O Instituto Médico Legal (IML) registrou o recebimento do corpo por volta das 4h. No laudo de necropsia contra o motivo como corte por linha com cerol.