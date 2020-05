Número de mortes estagna em cidades do AM que aderiram ao Lockdown

Ao todo, são seis municípios no Amazonas que aderiram ao Lockdown | Foto: Lucas Silva

Manaus – Seis municípios do Amazonas aderiram ao Lockdown nas últimas semanas, entre eles estão São Gabriel da Cachoeira, Barreirinha, Silves, Tefé, Novo Airão e Alvarães. Esta é uma das medidas para conter a contaminação do novo coronavírus no Amazonas. De acordo com boletins epidemiológicos, emitidos nesta semana, o número de infectados aumentou por conta da testagem em massa e o número de mortes estagnou.

De acordo com o relatório da Fundação de Vigilância e Saúde (FVS), na última segunda-feira (25), em São Gabriel da Cachoeira havia 672 pessoas contaminadas e 20 mortes; em Silves, 117 infectados e quatro mortes; em Barreirinha o número chegou a 195 e três mortes, no município de Tefé tinham 1.322 e 50 mortes; em Novo Airão o número chegou a 102 contaminados e quatro óbitos.

Barreirinha aderiu ao Lockdown | Foto: reprodução

Na quarta-feira (27), o número de contaminados aumentou consideravelmente, mas os óbitos estagnaram. São Gabriel da Cachoeira, contabilizou 929 infectados e 21 mortes; Silves com 127 contaminados, o número de mortes é o mesmo do dia 25; Barreirinha segue com 224 infectados e o mesmo número de mortes; em Tefé, 1.531 positivos para Covid-19 e 51 mortes; em Novo Airão subiu para 126 e óbitos permaneceram em quatro.

Já nesta última quinta-feira (28) em Barreirinha, o número subiu para 245 e estagnou em três mortes; Silves apresenta 127 contaminados e permanece com quatro mortes desde o último dia 25 de maio; São Gabriel da Cachoeira conta 1.539 infectados e permanece com 21 mortes; Tefé apresenta 1.613 casos e 53 mortes; o número subiu no município; em Novo Airão há 128 casos e o número de mortes permanece o mesmo; em Alvarães há 140 casos e setes mortes.

Pedido

Outras cidades também entraram com o pedido de Lockdown. Em Manaus, o Ministério Público do Amazonas (MPAM) determinou, no último dia 11 de maio, o Agravo de Instrumento, pedindo a adoção, pelo Governo do Estado e Prefeitura de Manaus, de medidas que caracterizam o Lockdown na capital.

Na argumentação da defesa do recurso, o MPAM escreve: "Na percepção geral da sociedade de Manaus, a situação de fato da pandemia causada pelo novo Coronavírus, tem deixado o Estado do Amazonas, e em especial a cidade de Manaus, em gravíssima situação de calamidade pública".

Iranduba é uma das cidades em que o Ministério Público entrou com pedido de Lockdown | Foto: reprodução

Em Iranduba, o Ministério Público do Amazonas (MPAM), por intermédio da 2ª Promotoria de Iranduba, ajuizou Ação Civil Pública (ACP) pedindo que a Justiça determine a decretação por parte da Prefeitura Municipal de medidas mais rigorosas a favor da saúde no município.

Lockdown

Um grupo de pesquisadores do Instituto Mamirauá, unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) na Amazônia, divulgou um estudo avaliando o efeito da medida de distanciamento social sobre a disseminação da Covid-19 nos municípios da Amazônia Central, região conhecida como Médio Solimões.

Para os pesquisadores, atrasar a chegada da doença por meio do distanciamento, dando tempo para que uma infraestrutura adequada de saúde seja instalada, é uma das medidas mais importantes e deve ser priorizada como estratégia para reduzir o número de mortes por COVID-19 no Amazonas, especialmente nas pequenas cidades do interior do estado.

As análises mostraram que o distanciamento social reduziu a velocidade do contágio em todos os municípios contemplados no estudo, retardando o pico de contaminação em aproximadamente quatro semanas no cenário com 50% de isolamento, e entre 12 e 17 semanas no cenário com 70%.

