Estado realiza chamamento público para compra de material hospitalar

O edital e seus anexos podem ser obtidos no portal de compras do Estado do Amazonas | Foto: Reprodução

Amazonas - O Governo do Amazonas, por meio do Centro de Serviços Compartilhados (CSC-AM), lançou hoje (29) o chamamento público para realização de Dispensa de Licitação para formação de ata de Registro de Preços nº 002/2020, que visa a aquisição de material hospitalar e de proteção e segurança para atender às necessidades da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam) e Fundações, no enfrentamento emergencial do coronavírus (Covid-19).

As empresas interessadas em participar do chamamento público devem enviar suas propostas até as 11h (horário local) e 12h (horário de Brasília) do dia 2 de junho, terça-feira. A forma de encaminhamento das propostas será pelo e-mail do CSC: [email protected]

Acesso

O edital e seus anexos podem ser obtidos no portal de compras do Estado do Amazonas (www.e-compras.am.gov.br) ou no site eletrônico do CSC (http://www.csc.am.gov.br/portal/licitacao/).

Mais informações podem ser obtidas no CSC-AM, por meio dos telefones: (92) 3214-5622/5640, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

*Com informações da assessoria