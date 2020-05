Indígenas denunciam contágio por Covid-19 após visita de enfermeiros

Manaus - Para tentar barrar a contaminação pela Covid-19, indígenas do Amazonas estão isolados em várias aldeias e comunidades espalhadas pelo Estado. No entanto, este mês, organizações de proteção aos povos da floresta denunciaram que a doença tem chegado até os indígenas por meio de visitas de profissionais de saúde, que, após terem atendido ido a aldeias, descobriram que estavam com o novo coronavírus. O Ministério da Saúde nega essa informação.

Um dos grupos que aponta o acontecido é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab). Mário Nicacio é presidente da sigla e confirmou a informação ao EM TEMPO. Quando perguntado sobre a situação, ele respondeu "infelizmente tem contaminação por equipe de saúde".

Mario Nicacio é ativista indígena | Foto: Divulgação

O indígena orientou que a reportagem procurasse também Marivelton Baré, da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (Foirn), por este "saber mais do acontecido". No entanto, até o fechamento desta matéria, Marivelton não retornou o contato.

Em entrevista ao site BBC News, seis profissionais de saúde que preferiram não se identificar por medo de represálias disseram que alguns enfermeiros e médicos com a Covid-19 tiveram contato com indígenas em São Gabriel da Cachoeira. As fontes afirmaram ainda que, por conta da falta de testes, os profissionais não puderam ser testados para a doença e só descobriram que estavam infectados depois de já terem ido às aldeias.

O grupo relata ter feito uma longa viagem de barco por aldeias e comunidades indígenas na região dos rios Uaupés e Tiquié, localizados na fronteira entre Brasil e Colômbia.

Ainda à BBC, as fontes contam que Jorge Gabriel da Silva, o barqueiro contratado pelo Ministério da Saúde para conduzir a embarcação, levou ao menos 30 profissionais pelos arredores de São Gabriel da Cachoeira.

A viagem, que durou cerca de uma semana, resultou na contaminação do barqueiro pelo novo coronavírus. Ao retornar a São Gabriel da Cachoeira, ele recebeu o diagnóstico positivo e faleceu no dia 9 de maio.

Ministério nega relatos

Questionado pelo EM TEMPO sobre os acontecimentos relatados por indígenas e profissionais da saúde, o Ministério da Saúde disse não ter qualquer registro de transmissão do coronavírus entre enfermeiros, médicos e povos da floresta.

"O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria Especial de Saúde Indígena, esclarece que não tem registros de contato entre profissionais de Saúde com Covid-19 e indígenas na região de São Gabriel da Cachoeira. Os profissionais escalados para atendimento em área são prioridade na testagem e todos os que testam positivo ou que apresentam sintomas cumprem isolamento domiciliar e só retornam ao trabalho após o período de 14 dias, recomendado pelo Ministério da Saúde", diz a nota.



No olho do furacão

Nildo Fontes é vice-presidente da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (Foirn). Ele descreve o cenário que tem visto em São Gabriel da Cachoeira, município onde mora e um dos mais afetados pelo novo coronavírus, com 1.539 casos e 21 óbitos.

Nildo faz parte de movimentos pelos direitos dos indígenas | Foto: Juliana Radler / ISA

Mais de 70% da população de São Gabriel da Cachoeira é composta por indígenas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE-2010).

Nildo concedeu a entrevista enquanto aguardava para ser atendido em um posto de saúde da cidade. Por ter tido contato com pessoas que tiveram a doença, ele precisou realizar o teste para a Covid-19.

"Meu caro, estou aqui no centro de exames com minha família, para teste da Covid-19. Isso aqui em São Gabriel. O meu tio testou positivo para a doença e morreu na semana passada", relata o indígena, por um aplicativo de mensagens.

Indígenas têm tendência a morrerem por doenças respiratórias, segundo a Funai | Foto: Divulgação/Prefeitura de Manaus

Ele 'desenha' a pandemia na visão de muitas comunidades e aldeias indígenas. Para o líder, o que mais infecta os povos da floresta é justamente a necessidade de receber algum tipo de atendimento por parte do governo federal, seja ele econômico ou de saúde.

"A ajuda do governo é muito importante, mas os indígenas ainda têm muitas dificuldades que não são levadas em conta. A distância é um grande problema e fazer com que um parente tenha que ir até a cidade para solicitar ou sacar o auxílio emergencial é expor ao perigo. Eu digo a você, os benefícios têm sido um grande vetor da doença, porque os indígenas vão receber os R$ 600 e se deparam com muita aglomeração", comenta Nildo.

O líder diz que muitas mortes já ocorreram por conta dessas exposições e que teme o aumento dos números de óbitos, assim como aconteceu com seu próprio tio. Em São Gabriel da Cachoeira, onde ele mora, há apenas um hospital do exército para tratar pacientes com Covid-19. O local não dispõe de leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) essenciais para tratar doentes com coronavírus. Quem desenvolve o nível mais grave da doença é transferido para Manaus.

Os números da Covid-19 em indígenas

Segundo a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), do governo federal, até a quinta-feira (28) havia 1119 casos confirmados do novo coronavírus em indígenas. Mortes eram 45.

No caso deste último dado, o de óbitos, há um desentendimento entre governo e indígenas que pode disfarçar um número muito maior de vítimas. A Fundação Nacional do Índio (Funai) contabiliza apenas indígenas que não vivem em áreas urbanas, o que é criticado por organizações socioambientais e dos povos da floresta.

A Coordenação das Organizações Indígenas na Amazônia Brasileira (Coiab) contabiliza o número de indígenas mortos tanto em aldeias, como comunidades dentro e fora do perímetro urbano. O último dado, que é datado do dia 25 de maio, já somava 116 óbitos pelo novo coronavírus. Número duas vezes maior do que o divulgado pelo governo federal.

Atendimento indígena

Atualmente, o atendimento para coronavírus aos povos da floresta é realizado por meio de um dos 34 Distritos Especiais de Saúde Indígena (Dsei) distribuídos por todo o Brasil. Eles atendem cerca de 800 mil indígenas aldeados, o que é quase toda a população indígena do País (869,9 mil), segundo a Funai.

Protesto no interior do AM pede hospitais de campanha | Foto: Paulo Desana/Amazônia Real

O problema ainda é a distância para os casos graves. O indígena que fica doente no Amazonas, por exemplo, precisa viajar, em média, mais de 400 km para receber atendimento. É a maior distância do Brasil para receber tratamento para coronavírus em estágios mais críticos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Isso acontece porque Manaus, a capital do Amazonas, é a única cidade do Estado a ter Unidade de Terapia Intensiva. E essas UTIs têm estado superlotadas desde abril, demonstrando apenas maior 'desafogamento' ao final do mês de maio. Ainda assim, só surgem vagas quando algum paciente recebe alta ou morre.