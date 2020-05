Equipes do ‘Brasil conta comigo’ denunciam falta de locação em Manaus

As equipes ainda aguardam para saber onde irão trabalhar | Foto: reprodução

Manaus – Profissionais da saúde enviados para Manaus para trabalhar na linha de frente contra o Coronavírus no projeto “Brasil conta comigo” denunciam que, desde o momento que chegaram para trabalhar na capital, enfrentam problemas para exercerem suas funções. Segundo eles, não estão integrados aos outros profissionais que atuam nos hospitais de Manaus.

Em vídeo gravados e compartilhados nas redes sociais, eles dizem que diariamente um ônibus busca a equipe no hotel onde estão hospedados e eles acabam voltando sem prestarem o serviço.

Os profissionais pedem soluções

“Novamente, o ônibus vem para levar os profissionais que não tiveram nenhuma resposta. Eles serão encaminhados para outro local porque está difícil trabalhar em Manaus. Esse grupo saiu 7h da manhã, voltou e almoçou. Agora estão indo novamente para algum lugar”, disse um dos profissionais.

“Aqui atrás estão médicos, enfermeiros e biomédicos que estão sem nenhum local para trabalhar. As cooperativas estão excluindo da força de trabalho. Eles disseram que não precisam”, afirmou em outro vídeo.

O grupo integra as equipes enviadas para a capital

Respostas

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde (Susam) esclarece que os profissionais de saúde, que aparecem em vídeo que circula em redes sociais, não integram o grupo enviado pelo Ministério da Saúde para atuar na rede estadual. Cerca de 111 profissionais de saúde do programa 'Brasil Conta Comigo' já estão atuando em unidades da Susam.

Outros 48 profissionais de saúde também vão ser incorporados à rede estadual, conforme informou o Ministério da Saúde na quinta-feira (28). Esses 48 profissionais haviam sido contratados pelo programa para atuar no Hospital Gilberto Novaes, a unidade de campanha da Prefeitura de Manaus, mas não chegaram a ser efetivados.

Dos 111 profissionais do programa que já atuam na rede estadual, 53 foram enviados ao Hospital de Combate ao Covid-19, referência no tratamento da doença e, os demais, ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto e Maternidade Ana Braga.

A Susam informou também que, até o momento, esses profissionais não apresentaram reclamações ou descontentamento quanto ao suporte oferecido pela Susam e nem da logística de trabalho estabelecida pela secretaria.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) esclareceu que o atraso na contratação de profissionais, por parte do Ministério da Saúde (MS), para atuarem no enfrentamento do novo coronavírus em Manaus, impossibilitou a lotação imediata de 31 especialistas oriundos de outros estados e enviados à capital. Eles fazem parte de um grupo de 267 profissionais de saúde que integram o referido programa, sendo a maioria residente em Manaus.

O secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, esteve reunido com o grupo, juntamente com representantes do Ministério da Saúde. Ele agradeceu o apoio desses profissionais de saúde que deixaram suas cidades e vieram somar esforços na batalha em Manaus.

“Estive pessoalmente no hotel, com a equipe do Ministério da Saúde e reunimos com vários profissionais. Ficou acertada a lotação deles, de acordo com o desejo e o perfil de cada um. A questão é que um pequeno número não aceita trabalhar em determinados locais e horários. Alguns são residentes em Manaus e precisam conciliar o plantão que já fazem em outros empregos, além de não mostrarem disposição em atender à população vulnerável. Porém, por meio de diálogo, foi possível chegar a um consenso”, explica o secretário da Semsa, Marcelo Magaldi.

O secretário se colocou à disposição para resolver a todos as pendências com a maior brevidade e assegurou apoio aos profissionais que vieram ajudar no enfrentamento da Covid-19. Desde a chegada da primeira turma, no dia 4 de maio, a Semsa vem dando todo apoio a esses profissionais, no tocante a refeições, apoio logístico e treinamentos.

