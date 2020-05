Órgãos públicos não voltam a atender presencialmente dia 1º

Tanto Prefeitura quanto Governo continuam com atendimentos on-line | Foto: Seas/Divulgação

Manaus- Os órgãos públicos do Governo do Estado e Prefeitura de Manaus ainda não vão atender de forma presencial na segunda-feira (1). Seguindo o plano de reabertura, apenas alguns estabelecimentos voltam a funcionar de maneira progressiva e cumprindo as normas de prevenção em Manaus. Porém, os órgãos e entidades governamentais e municipais devem aguardar mais dias para voltarem ao funcionamento normal.

Após o período de isolamento estipulado pelas autoridades do Amazonas, as secretarias passaram a realizar os trabalhos na modalidade home office ou ainda através do teletrabalho. Os governantes preferiram adotar a reabertura gradual realizadas por ciclos. E neste primeiro ciclo, apenas estabelecimentos essenciais devem ser abertos, seguindo normas de distanciamento e uso obrigatório de máscaras.

Prefeitura

Em Nota, a prefeitura de Manaus afirmou que vão seguir o Decreto 4.812, que “estendeu o regime de teletrabalho para servidores municipais, exceto os que executam serviços essenciais e suspendeu, também, os atendimentos presenciais, participação de funcionários em eventos, cursos e treinamentos até o dia 31 de maio mas que será prorrogado”.

O prefeito Arthur Virgílio Neto, durante esta semana já havia falado em prolongar o decreto. No entando, a medida ainda será oficializada no Diário Oficial do Município (DOM) nos próximos dias.

Governo do Estado

O Governador Wilson Lima também estendeu por mais uma semana os atendimentos presenciais. Os serviços permanecem on-line com a manutenção de serviços prestados também por telefone, até o dia 7 de junho. Em resposta ao EM TEMPO, a assessoria do governo a autorização para o funcionamento dos órgãos da administração estadual prevista no plano de reabertura pode ser revogada.

Conforme os indicadores da pandemia do novo coronavírus, bem como a disponibilidade de leitos na rede pública de saúde, taxa de transmissão e ocorrência de novos casos, devem ser divulgadas as datas oficiais para a reabertura.

Aos Servidores

O servidores estaduais que se enquadram nos grupos de risco na pandemia do novo coronavírus continuam em home office e/ou teletrabalho até o dia 30 de junho de 2020. O intuito é proteger a saúde e o bem estar destes profissionais seguindo o Decreto nº 42.061/2020.

Idosos, gestantes, cardiopatas, pneumopatas, nefropatas, diabéticos, oncológicos e pessoas submetidas a tratamentos de saúde que reduzam a imunidade ou com deficiência no sistema imunológico são vulneráveis a Covid.

Confira a seguir os protocolos que deverão ser seguidos por todos os órgãos do Governo do Amazonas

Distanciamento social

• Manter, preferencialmente, 1,5 m de distância entre todas as pessoas, ou utilizar barreira física (protetor facial, divisória etc.)

• Privilegiar o home office, sempre que possível

• Manter o pessoal do grupo de risco em casa até o fim de junho

• Limitar o número de pessoas nos ambientes para evitar aglomeração

• Reorganizar os espaços de trabalho

• Manter filas controladas por marcação, para garantir espaçamento mínimo de 1,5 m entre as pessoas

Higiene pessoal

• Usar máscaras obrigatoriamente, de forma adequada

• Promover a lavagem frequente das mãos com água e sabão ou higienizador à base de álcool gel 70%

• Disponibilizar em maior quantidade estações de lavagem de mãos e o álcool gel 70%

• Seguir uma boa higiene respiratória (encorajar as pessoas a cobrir espirros ou tosse usando a parte interna do cotovelo)

• Fornecer os equipamentos necessários para a proteção (protetor facial, máscaras, luvas, etc.)

• Implementar lavagem de mãos/desinfecção fora do ambiente, obrigatório para a entrada no estabelecimento

Sanitização de ambientes

• Manter o ambiente ventilado

• Reforçar a limpeza e a desinfecção dos sanitários e limitar o número de acessos simultâneos

• Manter o ambiente limpo e remover o lixo de maneira segura pelo menos 3 vezes ao dia

• Promover a limpeza especial e desinfecção das superfícies mais tocadas (mesas, máquinas de pagamentos, teclados, maçanetas, botões etc.)

• Fazer a limpeza frequente dos aparelhos de ar condicionado

Comunicação

• Circular informações de boas práticas aos funcionários, clientes e demais frequentadores

• Esclarecer sobre as condições que levam ao afastamento do trabalho ou da frequência presencial

• Esclarecer os protocolos a serem seguidos em casos de suspeita ou confirmação de Covid-19, bem como o cronograma de afastamento a ser seguido nesses casos

Monitoramento

• Acompanhar a saúde dos colaboradores da empresa, de seus familiares e entes próximos, sobretudo em caso de suspeita ou confirmação de contaminação

• Inspecionar as pessoas em circulação, para identificar possíveis sintomas (aferir a temperatura na entrada e, se possível, na saída)

• Suspender as demais pessoas que tiveram contato com o contaminado, pelo período de 14 dias, e monitorar a saúde de cada uma delas