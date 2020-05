Em Nova Olinda, senhas são entregues no horário de toque de recolher

Mesmo com toque de recolher as pessoas chegam a noite na loteria para garantir lugar na fila e conseguir uma senha | Foto: Divulgação

Manaus - A única loteria do município de Nova

Olinda tem aglomerado um grande número de pessoas nos últimos dias mesmo com “Toque

de recolher”. Um vídeo feito pelos usuários do banco nesta sexta-feira (29),

flagra filas quilométricas e pessoas perto uma das outras, ato que descumpre as medidas

de prevenção sobre a contaminação do novo coronavírus. De acordo com as denúncias,

algumas pessoas já enfrentaram a fila mais de uma vez e ainda não conseguiram

ser atendidas pelo serviço.



As filas se formaram antes de abrir a lotérica. Para os moradores, esse descumprimento aconteceu porque tem

apenas uma loteria na cidade e no fim do mês a maioria recebe os benefícios do

Governo Federal, tem contas a pagar, e necessitam do serviço. Mesmo diante do medo

de contaminação a população segue na espera de atendimento.

“Eles (funcionários da loteria) disseram que as fichas

seriam entregues as 06h. Algumas pessoas estão aqui desde as 4h, e não

conseguiram pegar ficha. Aí descobrimos que quinta-feira (28) distribuíram as

fichas por volta das 20h, avisando apenas os privilegiados. A situação já está

difícil e com esses privilégios, complica”, disse a denunciante que preferiu

não se identificar por medo de represálias.

“Estamos aqui porque precisamos de dinheiro. Moro na estrada

e muitas vezes venho andando para a cidade. Já vimos funcionário destruírem as

fichas de atendimentos por conta da pandemia. O povo de Nova Olinda precisa de

respeito. Essas filas são um absurdo com a população. Elas sempre existiram

aqui na cidade, mas com a Covid cresceram mais ainda”, contou o denunciante.

Prefeitura

A prefeitura de Nova Olinda estabeleceu um Decreto com o intuito de evitar, bem como prevenir a cidade do coronavírus. Além das medidas estabelecidas Pelo Ministério da Saúde, o município adotou o ' Toque de recolher', que funciona das 20h até às 6h. O município já registrou

seis mortes pela Covid-19 e 89 casos confirmados de acordo com o relatório

epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) divulgado na quinta-feira (28).

Posicionamento do Banco

A equipe do EM TEMPO procurou a Caixa Econômica Federal para

esclarecer os fatos mas até o fechamento desta matéria, o banco não se

pronunciou sobre o caso.

Acompanhe o vídeo gravado pelos denunciantes.

Confira dicas de prevenção ao coronavírus:

