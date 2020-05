Na linha de frente da pandemia, militares seguem trabalhando no AM

Por ser uma tropa grande, a Polícia Militar (PM) também tem um número maior de casos confirmados com o coronavírus | Foto: divulgação





Manaus-

Militares são profissionais que, assim como na área da saúde, não podem ficar em

casa. Cerca de 580 servidores públicos já registraram casos da Covid-19, de

acordo com os dados da secretaria de Secretaria de Segurança Pública do Amazonas

(SSP-AM), divulgados ao Em Tempo nesta sexta-feira (29). Não há informações se eles foram contagiados durante o serviço.

Por ser uma tropa grande, a Polícia Militar (PM)

também tem um número maior de casos confirmados com o coronavírus. No total, 292 militares testaram positivo ao vírus, entre estes, 84

permanecem em isolamento domiciliar e seguindo com o tratamento. Um PM está

internado sob observação e oito mortes pela doença já foram contabilizadas.

Os militares tomam todas as precauções para evitar o contágio | Foto: Divulgação/ Cbmam





Guardados na memória

Entre os que partiram e deixaram saudades aos colegas de farda e aos familiares estão o sargento da polícia militar Raimundo Nonato da Silva Alexandre e o sargento da reserva da polícia militar Clevilande Menandes dos Santos. Ambos tiveram complicações na doença e não resistiram.

O sargento Raimundo Nonato da Silva Alexandre, de 47 anos, era lotado na 8ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) de Iranduba e estava internado no Hospital Pronto Socorro Delphina Aziz, Zona Norte de Manaus. Raimundo havia sido eleito presidente do grêmio da Associação das Praças da Polícia e Bombeiro Militar do Amazonas (Appbmam), em Iranduba, mas não chegou a tomar posse do cargo.

Já o sargento militar Clevilande Menandes dos Santos estava internado na Unidade de Pronto Atendimento Campos Sales, Zona Oeste, com sintomas de coronavírus.



Polícia Civil

A Polícia Civil (PC) notificou 93

casos da Covid-19 no departamento. 84 policiais permanecem em isolamento domiciliar,

dois seguem internados e quatro deles já morreram. Os recuperados somam 29

pacientes fora do período de transmissão.

O delegado Emerson Negreiros foi uma das vítimas da Covid-19 | Foto:





Aos 44 anos, o delegado de Classe Especial Emerson de Almeida Negreiros , presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Amazonas (Adepol-AM), morreu no último dia 20 de maio. Ele passou alguns dias internado no Hospital e Pronto-Socorro Doutor João Lúcio Pereira Machado, na zona leste da cidade, em decorrência de insuficiência renal, causada pelo novo coronavírus (Covid-19).



O segredo da tropa

O relatório que surpreende é do Corpo de

Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). O comando registrou o menor número de

casos da Covid-19, totalizando 53 servidores e não perdeu nenhum

guerreiro para a doença. Entre os bombeiros que testaram positivo, 17

permanecem em isolamento social sobre a supervisão da Fundação de Vigilância em

Saúde (FVS). Destes, 48 estão recuperados.

Foi montado um sistema de monitoramento on-line, para acompanhar os bombeiros militares | Foto: Divulgação/CBMAM

Para imprensa, o comandante-geral do CBMAM,

coronel BM Danízio Valente, contou que desde o registro do primeiro caso de

Covid-19 no estado, foi montado um sistema de monitoramento on-line para acompanhar

os bombeiros militares.

“No primeiro momento, os militares responderam

um formulário relatando como estava sua saúde, para assim desenvolvermos uma

estratégia de atendimento. Nossa maior preocupação é salvaguardar nossos

militares, principalmente por ser uma instituição de serviço essencial e

realizar atendimentos pré-hospitalares”, afirmou o coronel.

Situação no Amazonas

Com 38.121 registros da doença no estado, as últimas

24h somaram 2.763 novos casos da Covid-19. As autoridades da saúde seguem

preocupadas com a situação do Amazonas. A doença tem ganhado grande proporção, principalmente, nos municípios do interior.