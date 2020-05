Colisão entre ônibus e carro da empresa Águas de Manaus deixa feridos

As vítimas são o motorista e uma passageira que estavam no veículo da empresa de água | Foto: Divulgação

Manaus - Uma colisão entre um ônibus da linha 351 e um carro da empresa Águas de Manaus deixou dois funcionários da concessionária feridos na noite desta sexta-feira (29). O acidente aconteceu na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

As vítimas são o motorista e uma passageira que estavam no veículo da empresa de água. Conforme o motorista do coletivo, que não quis se identificar, o condutor do carro teria ultrapassado o sinal vermelho e feito um cruzamento irregular.

"As câmeras de segurança do ônibus podem provar que o sinal estava verde e era minha preferência. Não deu tempo de frear, quando eu vi o carro já estava muito perto do coletivo", explicou o trabalhador.

Com o impacto da colisão, as vítimas ficaram presas dentro do carro até a chegada de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou o socorro.

Posicionamentos

A Águas de Manaus informou que está tomando todas providências cabíveis e prestando toda a assistência necessárias aos dois colaboradores envolvidos no acidente.

A empresa esclareceu que os dois funcionários foram submetidos a exames e, se necessário, devem ficar em observação em uma unidade hospitalar.

O motorista do ônibus relatou, ainda, que deve registrar o Boletim de Ocorrência (B.O) no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).