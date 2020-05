Família faz buscas por rapaz sequestrado no Careiro Castanho

Raimundo tem apenas 24 anos e tem uma filha de um ano | Foto: divulgação





Manaus - Raimundo Neto Lima, de 24 anos, foi sequestrado no último dia 15 de maio por quatro homens armados no ramal São José, Vila dos Maranhenses, no Careiro Castanho (124 quilômetros distante de Manaus). Após 15 dias sem notícias, os familiares estão desesperados e buscam informados sobre o paradeiro dele.

Segundo informações de parentes de Raimundo, ele foi levado por quatro homens armados, desconhecidos, de dentro de sua residência.

“O vizinho viu ele ser levado por homens armados. Outras pessoas conhecidas informaram que ele foi levado até a margem do Porto do município, e foi obrigado a entrar em uma lancha. Ele gritava por socorro, mas por medo ninguém fez nada”, disse a prima de Raimundo.

Segundo uma prima da vítima, que preferiu não se identificar por temer represálias, a lancha partiu em direção ao Lago Janauacá. A polícia chegou a ser acionada, mas não continuou as buscas por não haver lancha disponível no momento.

A fonte informou ainda que Raimundo é pai de família, e tem uma bebê de 1 ano. O motivo ainda é desconhecido, mas ela relata que a família da vítima recebeu uma ligação dos sequestradores horas depois do jovem desaparecer.

“Um número desconhecido chegou a me ligar, dizendo que ele estava amarrado e que ia ser morto caso não pagássemos uma dívida dele”, relatou a prima.

Ela chegou a informar o caso à polícia, mas foi informada que a ligação pode ter sido um trote. "Se for trote, é uma brincadeira sem graça".

A família continua divulgando imagens de Raimundo, tentando encontrá-lo, e eles afirmam que a polícia se recusa a fazer buscas por ele na região que foi visto pela última vez.