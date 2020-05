Jacaré aparece no Centro de Manaus e é capturado

Os policiais foram acionados e fizeram a captura | Foto: divulgação





O Comando de Policiamento Ambiental da Policia Militar do Amazonas, por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental, na manhã deste sábado (30), realizou a captura de um jacaré no bairro Centro.

Por volta das 9hs, foi repassada uma ocorrência a respeito da captura de um jacaré. O animal estava em um córrego, em uma área densamente povoada. A equipe se deslocou até o local e realizou a captura do animal silvestre, o qual estava machucado.

O jacaré foi levado para o Ibama | Foto: divulgação





O jacaré foi levado à sede do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para os veterinários avaliarem o animal.

O Comando e o Batalhão de Policiamento Ambiental orientam a população que criar, guardar, apanhar, transportar, capturar ou caçar animais silvestres sem autorização do órgão competente, configura Crime Ambiental, sujeitando seu(s) autor(es) às penalidades previstas na Lei.

*Com informações da assessoria