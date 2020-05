Jornalismo durante pandemia é discutido em Semana Acadêmica da Fametro

Um dos destaques da programação acontece nesta segunda-feira (01) às 19h | Foto: divulgação

Refletir e discutir o que cada um de nós pode fazer individual e coletivamente pelo meio ambiente e a atuação e importância do jornalismo hoje são as propostas do curso de Jornalismo da Fametro que realiza de 01 a 05 de junho na semana acadêmica especial intitulada “Jornalismo em tempos de pandemia”, que irá movimentar professores e estudantes acerca de temas fundamentais para a compreensão do mundo contemporâneo.

Os impactos do aquecimento global e a importância da natureza e outros temas essenciais para o entendimento da atividade jornalística hoje, como a cobertura da pandemia do novo coronavírus em diferentes meios, a cobertura política no atual contexto e o combate a onda de fake news, que já foi chamada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) de “infodemia” redundando em rumores e desinformação, prometem mobilizar a comunidade estudantil do curso.

Diariamente, convidados das áreas científica e da comunicação irão abordar com as turmas por meio de videoconferências, temas importantes para a compreensão do mundo na atualidade. Um dos destaques da programação acontece nesta segunda-feira (01) às 19h, com a participação do pesquisador Paulo Artaxo, professor do Departamento de Física Aplicada do Instituto de Física da USP, que vai abordar o aquecimento global e o papel estratégico da floresta amazônica nesse contexto. Artaxo é membro do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), uma organização científico-política no âmbito das Nações Unidas.

O coordenador do curso de Jornalismo da Fametro, Gustavo Soranz, assinala que a participação de Paulo Artaxo é uma oportunidade valiosa para que os alunos de jornalismo da Fametro possam repensar o atual modelo de desenvolvimento, o movimento negacionista do clima e como podemos quebrar o ceticismo relacionado à ciência.

“A população de um modo geral, fica tentada a pensar que as mudanças climáticas globais são um cenário distante, que não têm efeito imediato em seu cotidiano, nossa intenção é contribuir para a formação de futuros formadores de opinião mostrando que esse é um risco real, próximo, que precisa fazer parte da agenda de todos”, assinalou o coordenador.

Além de temas sobre o meio ambiente, parte da programação está dedicada a discutir o combate à desinformação, com destaque para a participação do jornalista e professor universitário, Ivan Paganotti, um dos coordenadores do curso online Vaza, falsiane, iniciativa que pretende ajudar o grande público a entender e combater fake news e desinformação e do jornalista Douglas Silveira, diretor de Marketing e Educação da Agência Lupa, dedicada a fact-checking. Além deles, a jornalista Ana Célia Costa, especialista em redes sociais, participará de um debate sobre a importância da presença digital para o jornalista.

O evento conta também com a participação do fotógrafo Bruno Kelly e dos jornalistas Fábio Melo, Daniel Jordano e Luciano Abreu, que vão apresentar os desafios da cobertura jornalística no contexto da pandemia, a partir da experiência em diferentes veículos e formas de expressão midiática.

A jornalista Rosiene Carvalho, especializada em cobertura política, participará de um debate sobre as eleições previstas para 2020, refletindo sobre o impacto da crise sanitária provocada pelo novo coronavírus nesse processo.

Na sexta-feira, 05/06, Dia Mundial do Meio Ambiente, a pesquisadora Rita Mesquita, coordenador de extensão do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA, participará de um debate sobre a importância do meio ambiente e a necessidade de refletirmos sobre a relação entre natureza e sociedade no mundo hoje.

Toda a programação acontecerá por meio de interação via Google Meet a partir da sala de aula criada especialmente para o evento no Google Classroom intitulada Jornalismo em tempo de pandemia, que pode ser encontrada com o código ccjiu64.

Mais informações:

Gustavo Soranz –Coordenador de Jornalismo da Fametro- 8113-8937

Tânia Brandão- Divulgação- 99100-8440

SEMANA ACADÊMICA JORNALISMO EM TEMPOS DE PANDEMIA

Programação de 01/06 a 05/06

01/06 (seg) - 09h - Bruno Kelly / Tema: Os desafios para o fotojornalismo na cobertura da pandemia na Amazônia

Fotógrafo/Correspondente da Reuters

Mediador: Helder Mourão

01/06 (seg) - 19h - Paulo Artaxo / Tema: Aquecimento global

Instituto de física da USP

Membro do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas

Mediadora: Tânia Brandão

02/06 (ter) - 09h - Ana Celia Costa / Tema: A importância da presença digital

Jornalista

Especialista em redes sociais

Mediador: Helder Mourão

02/06 (ter) - 19h - Rosiene Carvalho /Tema: Eleições na pandemia

Blog da Rosiene/Band FM

Mediadora: Liege Albuquerque

03/06 (qua) – 09h – Fábio Melo / Tema: Cobertura jornalística na pandemia

Jornalista

Rede Amazônica

Mediadora: Taniamara Freitas

03/06 (qua) – 19h – Daniel Jordano / Tema: Radiojornalismo na cobertura da pandemia

Jornalista

Band FM

Mediadora: Leila Ronize

04/06 (qui) – 09h – Luciano Abreu / Tema: Telejornalismo na cobertura da pandemia

Jornalista

Rede Amazônica

Mediadora: Taniamara Freitas

04/06 (qui) – 19h – Ivan Paganotti / Tema: O combate às fake News e desinformação

Jornalista

Site Vaza, Falsiane

Mediadora: Liege Albuquerque

05/06 (sex) – 09h – Rita Mesquita - Bióloga

Pesquisadora e Coordenadora de Extensão do INPA: A importância do meio ambiente

Mediador: Gustavo Soranz

05/06 (sex) – 19h – Douglas Silveira / Tema: Checagem de dados no jornalismo

Jornalista

Diretor de Marketing e Educação da Agência Lupa

Mediador: Gustavo Soranz