Enfermeiro dorme e morre ao colidir moto em placa de ferro na AM-070

O acidente nas proximidades da Ponte Rio Negro | Foto: divulgação





Manaus - Um enfermeiro de 43 anos morreu após se envolver em um acidente de trânsito no fim da tarde deste sábado (30). Ele perdeu o controle da motocicleta que dirigia, colidiu com uma placa de ferro e a morte foi instantânea. O acidente ocorreu na rodovia Manoel Urbano, a AM-070, nas proximidades da Ponte Rio Negro.

Motoristas que passavam pelo local no momento do acidente ainda tentaram socorrer a vítima, mas ela já estava morta. De acordo com a polícia militar, o acidente ocorreu próximo à barreira policial.

Delvany Ferreira Gomes havia saído de um plantão de 24 horas e estava retornando para casa. Ele prestava serviço na linha de frente contra a Covid-19, no hospital regional de Manacapuru.

O enfermeiro é natural de Ipatinga, em Minas Gerais, mas já trabalhava no Amazonas há alguns anos. A polícia acredita que ele, devido ao cansaço, tenha cochilado enquanto dirigia e perdeu o controle da motocicleta. O corpo do motociclista foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).