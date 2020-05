Pacientes recuperados da Covid-19 recebem alta e reencontram a família

Manaus – Após lutarem para combater o novo coronavírus, 14 pacientes receberão alta na tarde deste sábado (30) do Hospital de Campanha Municipal Gilberto Novaes. O hospital tem aproximadamente 48 dias de atuação na capital e, com as novas recuperações, a instituição totaliza 400 pacientes recuperados do vírus.

Os pacientes que receberam alta possuem idade entre 34 a 77 anos e lutaram contra o Covid-19 após se internarem na unidade hospitalar com complicações respiratórias. A maioria precisou ser encaminhada à UTI.

Muita alegria e emoção tomou conta de todos | Foto: Lucas Silva





Emocionado, o paciente, Vanildo Dias, de 56 anos, contou sobre sua trajetória de recuperação, desde a internação até a confirmação de que receberia alta.

“Eu fui internado no hospital, pois sentia muita dor no peito e dificuldade de respirar. Foram dias difíceis e de muita dor. Poder estar recuperado é um milagre, eu orei muito a Deus para que ele me curasse e, assim ele fez. Saio daqui mais forte, com a saúde restruturada e uma vida nova”, afirmou.

O paciente é um dos 400 curados que receberam alta do hospital de campanha | Foto: Lucas Silva





Vanildo ressaltou ainda sobre a emoção de poder ir para casa e reencontrar a família.

“Meu coração se enche de alegria, pois a cura era tudo que eu pedia a Deus, para poder retomar a minha vida e seguir com a minha família. Quero poder abraçá-los e seguir em frente valorizando os dias e a oportunidade de seguir com saúde. Com certeza foi a prova de que precisamos valorizar as pequenas coisas, pois nunca sabemos como será o amanhã”, disse Dias.

Antes de serem liberados, os familiares aguardavam para ter o primeiro contato com os pacientes já recuperados. A equipe de reportagem conversou com a tia de uma das paciente. Mara Rodrigue destacou que a sobrinha Lisiane Duarte, 37, é enfermeira e contraiu o vírus durante o trabalho nas unidades hospitalares do interior do Amazonas.

“Ela cuidava de muitas pessoas vítimas da doença e, infelizmente, se contaminou ao exercer seu trabalho. Quando descobrimos que ela foi diagnosticada com a Covid, foi um momento muito difícil para toda a família. Nós sentimos medo de perdê-la, mas graças a Deus ela se recuperou e hoje poderá voltar para casa”, comemorou.

Segundo Mara, assim que recebeu a notícia da alta da sobrinha foi tomada por emoção e rapidamente se deslocou para o hospital para recebê-la.

“Eu chorei muito, mas foi de alegria por saber que ela é uma guerreira e superou essa doença tão perigosa. A emoção foi tão grande que eu corri para hospital e esqueci de avisar a mãe dela”, contou Rodrigues.

Ricardo Nicolau falou sobre o trabalho para a recuperação dos pacientes internados no Hospital de Campanha | Foto: Lucas Silva





O coordenador do hospital Gilberto Novaes, Ricardo Nicolau, enfatizou a importância da recuperação dos pacientes.

“É um momento muito importante para eles que estão curados, para os familiares que poderão ter seus parentes de volta em casa e também para nós que estamos nos esforçando para salvar cada vez mais pessoas desse vírus, que têm levado tantas pessoas de forma precoce", finalizou.