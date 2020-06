Falta de isolamento pode causar mais mortes no AM, aponta estudo

Manaus - Um estudo solicitado pelo Ministério Público do Estado do Amazonas mostra que o afrouxamento do distanciamento social no Estado irá provocar mais mortes e aumento no número de infectados. Segundo pesquisadores, números mostram que o certo seria tornar mais rígido o isolamento, e não abrir comércio e igrejas.

Os dados foram coletados por cientistas da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e Instituto Nacional de Pesquisas na Amazônia (Inpa). A relação completa dos assinantes da pesquisa está no final da matéria.

"A reabertura dos comércios, igrejas e templos prevista para dia 1º de junho e a retomada dos transportes intermunicipais e interestaduais, aumentarão novamente o número de infectados e óbitos", diz um trecho da nota que apresenta o estudo.

Segundo pesquisadores, os resultados das análises demonstram que tanto o isolamento social propiciado pelo fechamento do comércio quanto a interrupção dos transportes públicos contribuíram para a redução dos casos e óbitos em Manaus.

Ou seja, para os cientistas, como fica comprovado que o distanciamento social ajudou a diminuir mortes e infectados, retirar essas medidas irá fazer com que a doença volte a se espalhar.

"Observamos, ainda, que apesar da adesão limitada da população ao distanciamento social, houve uma redução da circulação de pessoas, em torno de 40%, conforme dados sobre a geolocalização de celulares do levantamento do COVID-19 Community Mobility Report 10 , e de 60% conforme o Índice de Isolamento Social InLoco", diz outro trecho do artigo.

Isolamento social em Manaus não alcançou os 70% ideais indicados pela Organização Mundial da Saúde, mas ainda assim teve a média de 40%, o que, segundo cientistas, ajudou de alguma forma. Gráfico abaixo mostra o nível de adesão à quarentena desde 1 de fevereiro, na Capital.

Houve queda de mortes em maio, mas número pode voltar a crescer

Doença irá se transmitir mais rápido | Foto: Lucas Silva

Cientistas dizem que os dados apontam para uma redução de mortes nos últimos dias de abril e nos primeiros de maio. Os pesquisadores atribuem essa queda de óbitos a quatro fatores, sendo o primeiro deles a redução do contato entre as pessoas e o fechamento do comércio não essencial.

"Em segundo lugar, às recomendações do uso de máscaras por parte da OMS e da mídia a partir de 6 de abril de 2020, e de outros órgãos, como a Prefeitura de Manaus, em 14 de abril de 2020", diz o texto.

O terceiro fator é representado pela melhoria na capacidade de atendimento médico nos hospitais da capital, segundo os cientistas. Em quarto lugar, estaria a interrupção de transporte intermunicipal e interestadual (fluvial, aéreo e rodoviário).

Cientistas recomendam quarentena rigorosa, não afrouxamento

Número de óbitos deve crescer após afrouxamento da quarentena | Foto: Lucas Silva

Os pesquisadores encerram a nota técnica com a recomendação de um isolamento social mais rigoroso para Manaus. Além disso, sugerem a não abertura do comércio ou a retomada do transporte intermunicipal e interestadual.

"O isolamento social é essencial para assegurar a disponibilidade de UTIs que terão grande demanda dado o aumento expressivo de casos no interior do estado, uma vez que Manaus abriga a maior parte das Unidades de Terapia Intensiva do estado do Amazonas. Baseado nos dados do presente estudo, recomendamos que esse isolamento mais rígido seja implementado por um período de quatro semanas, além da continuidade de monitoramento do número de casos e acompanhamento individual das pessoas infectadas e todos os indivíduos que tenham tido contato recente com essa pessoa", diz a orientação dos especialistas.

Os pesquisadores sugerem ainda que o lockdown - quarentena total - adotada em oito municípios do Amazonas não deve ser descartada. Estas medidas, asseguram os cientistas, são as únicas eficazes para combater a doença.

Pesquisadores

Assinam o artigo os cientistas abaixo:

Lucas Ferrante – Biólogo, Mestre em Biologia pelo INPA, Doutorando em Biologia – PPGEco – Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA).

Wilhelm Alexander Cardoso Steinmetz – Matemático, Doutor em Matemática,

Université Paris-Sud 11/França – Departamento de Matemática (DM), Programa de

Pós-Graduação em Matemática (PPGM), Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

Luiz Henrique Duczmal – Matemático, Doutor em Matemática, PUC/RJ –

Departamento de Estatística (DEST), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Rodrigo Tavares Teixeira – Matemático e cientista de dados, Mestre em Matemática,

Escola de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas (EST-UEA).

Henrique dos Santos Pereira – Agrônomo (UFAM), Mestre (INPA) e Doutor em Ecologia

(PSU/EUA), Centro de Ciências do Ambiente, Universidade Federal do Amazonas

(UFAM).

Jeremias da Silva Leão – Estatístico, Doutor em Estatística (UFSCar/USP), Programa de

Pós-Graduação em Matemática, Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

Fabio Magalhães Candotti – Cientista Social (USP), Doutor em Sociologia (Unicamp),

Departamento de Ciências Sociais, Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

Fabricio Beggiato Baccaro – Biólogo, Mestre em Ciências Biológicas (INPA), Doutor em

Biologia (INPA), Departamento de Ciências Biológicas, Universidade Federal do

Amazonas (UFAM).

Ruth Camargo Vassão – Bióloga, Mestre em Imunologia pela Universidade de São

Paulo (USP), Doutora em Imunologia pela Universidade de São Paulo (USP), PósDoutora em Imunologia pelo Instituto Max Planck em Imunobiologia de Freiburg

(Alemanha), Pesquisadora Científico VI aposentada do Instituto Butantan.

Mais amazonenses irão morrer, mostram dados de cientistas | Foto: Lucas Silva