Jacaré de 2,5 metros é capturado passeando no bairro Ponta Negra

Manaus- Um jacaré com 2,5 metros foi capturado na noite de domingo (31), pelo Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAMB), no bairro Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus. A captura ocorreu após o animal ser visto caminhando pela rua, nas proximidades de prédios residenciais. A suspeita é que ele estivesse à procura de alimentos.

Conforme policiais do Batalhão, por volta das 22h, foi repassado uma ocorrência de que um jacaré estava em uma via pública no bairro. A equipe do BPAMB foi até o local e realizou a captura do réptil. De acordo com a polícia, o animal estava em boas condições físicas e sem sinais de maus-tratos. Em seguida, o bicho foi levado a um habitat seguro, onde foi solto.

Jacaré foi visto passeando no bairro Ponta Negra | Autor: Divulgação

O Comando e o Batalhão de Policiamento Ambiental orienta a população que criar, guardar, apanhar, transportar, capturar ou caçar animais silvestres sem autorização do órgão competente, configura Crime Ambiental, sujeitando seus autores as penalidades previstas na Lei.

Jacaré fiscaliza praia da Ponta Negra

Um outro caso que chamou atenção foi no dia 15 de maio, quando os moradores do bairro Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus, flagraram um jacaré nos arreadores dos condomínios, já com certa distância da orla da praia. Nas redes sociais, os amazonenses, claro, reagiram com memes, relacionando à pandemia do coronavírus.

No twitter, a foto de um jacaré na Ponta Negra chamou a atenção, mas o fato começou a ser usado como forma de "protesto cômico" em relação ao isolamento social, deviso à pandemia do novo coronavírus. "Aqui em Manaus, a Prefeitura começou a soltar jacarés nas ruas para o pessoal respeitar o isolamento", disse uma das postagens.

Veja o vídeo da captura: