Vídeo: chuva alaga residências e causa prejuízos a moradores em Manaus

Moradora da Cidade Nova mostra os locais afetados por alagamentos na Rua Beija Flor | Autor: Reprodução/ Acervo Pessoal

Manaus - A forte chuva que caiu em Manaus, na manhã desta segunda-feira (1º), deixou alguns bairros alagados, principalmente na Zona Norte. Segundo a Defesa Civil, até o momento da publicação, o bairro Cidade Nova é o mais afetado.

Moradora do bairro Cidade Nova há três anos, Maria de Jesus Dolzane, de 40 anos, conta que saiu para comprar o almoço e enquanto voltava para casa percebeu que o nível da água de um igarapé, próximo às residências, estava bem alto. Chegando em casa, ela se deparou com um carro parado por não conseguir trafegar na rua e, de imediato, ouviu gritos de socorro dos vizinhos.

Foto de uma rua no bairro Cidade Nova, durante a forte chuva nesta segunda (1º) | Foto: Divulgação

"Tava muito feio, os moradores perderam tudo que tinham. Não deu tempo de salvar nada. Cama e geladeira até conseguiram subir, mas o dono falou que não vai dar para usar. Já tiveram outros dias difíceis, mas hoje foi o caso mais feio. Nas outras vezes até chegava no joelho, mas rapidamente abaixa a água. Hoje entrou em muitas casas", revela a moradora.

Por meio da Central 199, a Defesa Civil registrou dois pontos de alagamentos no bairro Cidade Nova e um deslizamento de terra, em decorrência da forte chuva. No bairro Nossa Senhora de Fátima 2, há uma ocorrência de desabamento de um muro e no Jorge Teixeira um desabamento parcial. O total, até agora, é de cinco casos.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (Immu) também registrou que a Avenida Eduardo Ribeiro, no bairro Centro, também sofria com fluxo intenso de veículos. O órgão pediu atenção dos condutores devido aos perigos de dirigir na chuva.