Saiba o que volta a funcionar nesta segunda-feira (1⁰) em Manaus

Veja o que abre neste primeiro ciclo | Foto: Lucas Silva

Manaus - Nesta segunda-feira (1º) o começa a retomada gradual das atividades econômicas em Manaus, após a quarentena. Veja a lista de abertura do primeiro ciclo.

Igrejas e templos abrem com medidas de proteção, entre elas a ocupação de 30%, com eventos de 1h30 de duração quando forem diários e intervalo mínimo de 5h entre um evento e outro; ou com duração máxima de 4h quando o evento for semanal.

Abrem também as lojas de artigos esportivos e bicicletas, tanto para a venda, quanto para o reparo. Outras lojas também voltam a funcionar, mas com restrições. O ciclo prevê as lojas de artigos para casa, vestuário, acessório, calçados, móveis, colchão, variedades e floriculturas.

Para os serviços da saúde a abertura também engloba os atendimentos presenciais médicos e odontológicos, porém somente com o agendamento prévio por parte do consumidor do serviço. O comércio de artigos médicos e ortopédicos também voltam a funcionar.

Óticas, relojoaria, joalherias e bancas de revistas voltam neste primeiro ciclo. Os petshops que estavam funcionando em caráter de urgências, retornam com os demais serviços. Agências de publicidade, agências de turismo; concessionárias e revendas de veículos em geral e bancas de revista em logradouros públicos também podem abrir.

Restrições

O decreto, publicado na última quinta-feira (28), no Diário Oficial do Estado, estabelece regras que deverão ser seguidas pelos estabelecimentos públicos e privados, incluindo medidas de distanciamento social: espaçamento de 1,5m entre pessoas, controle de aglomerações, entre outras; higiene pessoal: a exemplo do uso obrigatório de máscara, disponibilização de álcool gel 70% e desinfecção fora do estabelecimento; e sanitização de ambientes: como desinfecção de superfícies, reforço na limpeza e boa ventilação.

Também devem ser implementadas medidas de comunicação: orientação de funcionários, clientes e demais frequentadores quanto a suspeita ou confirmação de Covid-19; e de monitoramento: acompanhamento da saúde dos colaboradores, de seus familiares e entes próximos, entre outras. A autorização para o funcionamento dos estabelecimentos poderá ser revista em caso de descumprimento dessas condições.