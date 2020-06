Comunidades rurais recebem serviços de limpeza da Prefeitura de Manaus

Moradores das regiões contempladas com o serviço destacam a importância da limpeza periódica | Foto: Divulgação

Amazonas - Ao todo, 13 comunidades localizadas no perímetro de Manaus receberam as equipes da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp). A limpeza é mais uma frente de combate da prefeitura ao novo coronavírus e intensificou os trabalhos na cidade e nas comunidades nos últimos meses. O mutirão de limpeza acontece a cada três meses nesta região, contando com o trabalho de 12 garis comunitários, especializados neste serviço, e o apoio de balsas e botes para a remoção de lixo

Comunidades

As comunidades Jatuarana (Puraquequara); Bela Vista do Jaraqui, situada no Lago do Jaraqui (55 km de Manaus); Colônia Central (região do Tupé), São João do Tupé (RDS do Tupé, a 25km de Manaus), Agrovila (à margem direita do Tarumã-Mirim), São Sebastião (Tarumã-Mirim); Julião e Ebenezer (RSD Tupé), Livramento (Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé); Nova Esperança (APA Tarumã-Ponta Negra, às margens do Igarapé do Tiu), Agrícola da Paz (Ramal do Pau Rosa, na BR 174, Nossa Senhora de Fátima (Tarumã Mirim) e Vila Nova (próximo ao Ceasa) foram atendidas.



.“Neste momento em que enfrentamos a mais séria crise sanitária e econômica de nosso tempo, esse serviço se tornou mais importante, pois eleva o grau de proteção da população. O objetivo é alcançar a todos os manauaras, onde quer estejam, com os serviços de apoio, limpeza e melhoria da qualidade de vida”, comentou o secretário da Semulsp, Paulo Farias.

Morador da Agrovila há seis anos, Samir Terço Martins, destacou a importância da limpeza periódica. “Temos limpeza todo dia, com o trabalho do gari comunitário. Mas, essa limpeza trimestral é importante porque ajuda a livrar os rios e a floresta de receber qualquer tipo de lixo”, avaliou.

O presidente da RDS do Tupé, Kelly Moraes, também ressaltou a preservação ambiental na zona rural. “Nossa comunidade é limpa e aqui preservamos nossos recursos da melhor forma possível. Estamos ajudando a proteger a floresta e os rios. Então, essa limpeza é muito importante”.

*Com informações da assessoria