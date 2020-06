Seduc disponibiliza plataforma virtual para alunos da capital

Manaus- A Plataforma Educação agora está disponível para os estudantes de Manaus. A ferramenta da Secretaria de Estado de Educação e Desporto auxilia alunos da rede pública a estudar virtualmente. No início de maio, ela foi lançada para os discentes e docentes do interior do Amazonas. A plataforma faz parte do projeto “Aula em Casa”, foi desenvolvida pelo Centro de Mídias de Educação do Amazonas (Cemeam) e pode ser acessada pelo link: https:// bit.ly/3fwxS3J .

Com a liberação para os alunos da capital, todas as aulas e exercícios que já foram ao ar podem ser acessados e baixados pelos professores ou estudantes. Além disso, há a aba “Fórum”, na qual os docentes podem responder as perguntas diretamente aos alunos que as fizeram, o que torna o processo mais dinâmico.

A plataforma conta com o VLibras, ferramenta gratuita de acessibilidade que vai traduzindo o conteúdo de acordo com que o aluno vai clicando em cada uma das disciplinas, promovendo acessibilidade para leitura e incluindo, assim, alunos de baixa visão.

Para ter acesso, o estudante ou professor deve usar o número da matrícula do usuário, sem pontos ou traços. Os alunos que não souberem suas matrículas podem conferi-la no Portal Educacional da secretaria pelo endereço https:// bit.ly/2YG903u . Somente os estudantes e professores cadastrados no Sistema Integrado de Gestão Educacional do Amazonas (Sigeam) terão acesso.

Ferramenta

No Plataforma Educação, os alunos encontrarão os componentes curriculares do projeto “Aula em Casa”, que estarão distribuídos da seguinte forma: Conteúdo Principal, que é a mesma aula transmitida pela TV; e Atividades, nas quais constarão exercícios sobre as aulas, um fórum para tirar dúvidas acompanhado pelos professores e a última sessão de conteúdos complementares a respeito do tema da aula.

Ao preencher os itens necessários para o acesso, o usuário será apresentado à tela inicial do seu Ambiente Virtual de Aprendizagem. Nela, estarão contidas informações importantes, avisos, calendários e outros recursos.

Clicando no link da sua série, o estudante será direcionado para a sua Sala de Aula Virtual, que está organizada por disciplina. Cada matéria contém: Aulas, Fórum para tirar dúvidas, Exercitando (série de atividades e exercícios do Cemeam) e materiais complementares para reforçar os estudos.

Tutoriais

Mesmo possuindo um design intuitivo e informativo, é possível que muitos usuários ainda tenham dúvidas sobre como utilizar a Plataforma Educação. Por conta disso, o Cemeam produziu três tutoriais explicando tudo o que é necessário para manusear, da melhor maneira possível, a ferramenta. São eles: “Plataforma Educação – Acesso e Visão Geral”; “Plataforma Educação – A Sua Sala de Aula Virtual (Aula em Casa)”; e “Plataforma Educação - As Atividades (Aula em Casa)”.

