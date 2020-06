PM usa carro oficial para passear com cachorro de estimação em Manaus

O policial ainda comete infrações de trânsito ao levar o animal entre o banco do motorista | Foto: Divulgação

Manaus - Um policial militar foi flagrado usando um carro oficial da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), de forma indevida. Em um vídeo divulgado nesta segunda-feira (1º), o servidor aparece transportando um cachorro de estimação na viatura administrativa. O flagrante foi feito na avenida Paraíba (Zona Centro-sul de Manaus) mas não há informações sobre a data do registro.

Além de estar conduzindo o veículo para fins particulares, policial ainda comete infrações de trânsito ao levar o animal no o banco do motorista.

As imagens foram feitas por outro condutor que trafegava pela via e presenciou o fato inusitado. O PM dirige o carro sem fardamento, enquanto seu bichinho aproveita a brisa do passeio com parte do corpo para fora do veículo.

Legislação

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), artigo 252, o motorista flagrado dirigindo com animais à sua esquerda, entre os braços ou pernas, perde quatro pontos e a infração é considerada média e multa no valor de R$ 85,13. A legislação diz que o bichinho nunca pode ir na parte externa dos veículos.

Posicionamento

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Segurança (SSP-AM) informou que o policial foi identificado e vai responder a procedimento administrativo quanto às infrações cometidas no âmbito da Corregedoria Geral do Sistema de Segurança.