Moradores do Lago Azul esperam horas em lotérica para serem atendidos

além das filas grande, o sistema eletrônico de atendimento vive fora do ar, segundo os denunciantes | Foto: Naylene Freire

Manaus- O feirante Edgar Ferreira enfrentou grande fila e uma espera de três horas em uma lotérica para pagar suas contas com data de vencimento para esta segunda-feira (1). Segundo ele, muitas pessoas se cansaram de esperar e acabaram indo embora do local. O caso aconteceu na Loteria situada dentro de um supermercado na avenida Torquato Tapajós, bairro Lago Azul (Zona Norte de Manaus).

Sem explicação sobre o problema no guichê bancário, o feirante procurou o EM TEMPO para fazer a denúncia. Segundo ele, a espera foi absurda e essa situação é uma falta de respeito com a população.

“Estou indignado, cheguei na loteria por volta das 13h30 e quando recebi atendimento era quase 17h. Conheço meus direitos, sei que ninguém pode esperar no banco mais de 15 minutos e porque na lotérica estão deixando nós esperarmos horas. Ainda tem as pessoas que apostam e tem prioridade. Isso é inaceitável, isso precisa mudar. Apenas duas atendentes para um monte de pessoas e a espera é em pé”, contou.

Para os usuários do banco esta é uma situação comum neste estabelecimento. A dona de casa Maria do Rosário de 58 anos, que mora no condomínio Harmonia, também no bairro Lago Azul e usa essa loteria por ser a mais próxima. Maria explicou que o descaso é comum no local e que não foi a primeira vez.

“A sorte não é nem ser atendido rápido, mas ter sistema. As atendentes só sabem dizer que esta ‘sem sistema’. Já fui várias vezes, em horários diferentes, enfrento fila e quando chega minha vez o sistema fica fora do ar. Deviam colocar mais loterias aqui no bairro”, disse a dona de casa.

Posicionamento do Banco

O EM TEMPO procurou a Caixa Econômica Federal para mais informações sobre este caso, mas até o fechamento dessa matéria não houve um retorno do banco.